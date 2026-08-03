不能只看台股整體融資比率下降 台新投顧副董：這觀察指標才安全

台股上周下殺近5千點，融資浮額雖已顯著清洗，台新投顧副董事長李鎮宇分析，雖然台股的急速修正已使很多融資被清理出去，但根據股價下修幅度和融資減少幅度的對比，漲價族群在個股之間仍有強弱上的區隔，建議投資人最好比對一下差異，再作投資布局時會更為安全。

上市融資餘額由6313億元下滑至4939億元，波段減幅達21.8%，上市和上櫃合計減少1890億元，李鎮宇則認為，除了看整體市場的融資減幅之外，也要在各個股票之間比對，在選股時才更為安全。李鎮宇是以股價從最高點向下修正的幅度，和融資餘額從最高時向下修正幅度這兩種數據來比對。他舉三檔個股為例，像景碩、強茂、台半，這波股價修正幅度分別在35%、53%、52%，三檔的融資幅度分別修正48%、55%、56%，融資修正幅度都高於股價修正幅度，以此原則來看就相對安全。

李鎮宇也分析，7月加速去槓桿後，減緩短期指數再破底壓力，但上檔會面臨來自月線和季線的反壓；他也提醒，未來看股市的合理本益比，也得參考美國公債殖利率的走勢，在他看來，估值下修、中東風險、油價預期，以及錯誤解讀聯準會政策全部攪拌在一起，就形成了七月市場劇烈修正的完美風暴，但他也強調，長期投資還是要回歸基本面，現在最重要的基本面就是AI的供需，而且今天AI需求並沒有消失，只是市場重新調整估值框架，那麼驅動修正的反而是「市場情緒」，而非產業趨勢，因此長期投資者不應被情緒牽著鼻子走。