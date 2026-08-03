影／證交所宣布放寬處置機制8月10日上路 天數減半、撮合改2分鐘

臺灣證券交易所今召開記者會宣布重大交易制度修正，正式通過「公布注意暨處置規定」修正案，並訂於8月10日起實施。證交所指出，考量近年資本市場環境與交易規模變化，為提升交易效率與維護市場秩序，未來將建立每半年定期檢視該機制的常態流程。

本次制度修正主要聚焦於三大面向。首先在處置天數部分，第一次及第二次以上遭發布處置的有價證券，處置期間將從原本的10個營業日大幅縮短至5個營業日；若因當沖交易占比過高而遭處置者，則由12個營業日調整為7個營業日。其次在交易效率方面，處置股票的撮合作業時間改為約每2分鐘撮合一次，大幅加快先前的5分鐘或20分鐘限制。

此外，證交所也同步放寬千元以上高價股的收盤價起訖價差標準，降低高價股頻繁觸及警示門檻的情況。證交所補充說明，8月10日新制上路當天，尚在處置期間的股票將立即適用新規，屆時若已處置滿5個營業日者，自實施日起即可直接解除處置，其餘受處置股票撮合間隔亦將一律調整為每2分鐘一次。