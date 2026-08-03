華南投顧：台股第3季39K-45K區間整理 第4季挑戰5萬點有三前提

華南永昌證券3日舉行2026年下半年投資展望會，華南投顧董事長呂仁傑指出，台股7月大回檔之後，短期要V型反彈並不容易，預估大盤第3季可能在39,000-45,000點之間區間整理，到第4季有望挑戰新高，上看50,000點。

呂仁傑指出，最近台股量能萎縮至8,000億元，顯示投資人仍不是太有信心，最理想的量能要回到1.2兆元，才有利台股上攻。短期間，台股可能在季線與半年線之間整理，44,000點以上會是比較大的壓力區。

另外，呂仁傑表示，韓股去槓桿應該已完成七、八成了，對台股的影響力也將下滑。台股的融資餘額金額也減少1,000多億元，比較健康。至於2倍槓桿ETF，他認為長期持有的成本仍偏高，還是比較適合短期操作。

整體來看，呂仁傑認為，第3季比較不是享受大多頭的時期，而是布局的好時機，要注意「買黑不買紅」。積極型投資人進行資產配置時，最好是股八債二，仍要有一些債券部位。債券以追求配息為主，而非追求資本利得，短天期債的利率風險會低一些。

呂仁傑表示，台股到第4季有望挑戰歷史高點48,218點，甚至到50,000點，但有三個前提，也就是美國聯準會（Fed）不升息、AI需求持續、Anthropic順利上市。

呂仁傑強調，影響股市最重要的就是利率。Fed在7月維持利率不變，但釋出鷹派已嚇到投資人。美國10年期公債殖利率高達4.7%，如果持續居高不下，不但影響企業籌資，也造成日圓持續弱勢。如果Fed在9月不升息，有利股市。

呂仁傑分析，台灣半導體產業鏈完整且即時性高。在AI競賽持續下，台股獲利與評價有望持續調升，使封測、記憶體、被動元件、探針卡及電源管理IC等供應鏈，陸續躍升為盤面上的新「神山群」。