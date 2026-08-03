證交所重申：信用交易擔保維持率採整戶管理 籲投資人評估風險

證交所一向秉持「資訊透明、投資人保護及市場穩定」三項原則服務市場及投資人。資訊透明是證交所的責任，更強調市場上需要的是負責任、當責的資訊揭露機制。

近期市場對信用交易擔保維持率相關資訊多所討論，資訊公開的目的，在於協助投資人正確瞭解市場及評估風險，因此資訊揭露除應兼顧透明外，更應符合制度設計及真實反映市場情形，避免因資訊遭誤解而影響投資判斷，甚至造成市場不必要的波動。

證交所指出，依現行「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」規定，信用交易擔保維持率係以投資人整戶信用交易部位作為管理基礎，採融資、融券合併計算，並涵蓋投資人持有之上市、上櫃所有信用交易部位。證券商辦理追繳通知或擔保品處分（俗稱斷頭），均係依投資人整戶擔保維持率是否達到相關標準進行判斷，而非依單一個股之擔保維持率辦理，現行制度亦不存在「單一個股擔保維持率低於130%即代表將遭追繳或斷頭」的機制。

證交所表示，市場上部分民間平台揭露或推估之「個股擔保維持率」因無法掌握投資人整戶持有之融資、融券部位，以及其他上市、上櫃抵繳擔保品等完整資訊，其數值僅能反映民間平台依特定模型推估結果，並無法真實反映投資人整體信用交易風險，更不能作為判斷投資人是否將遭追繳或處分之依據。若投資人將此類資訊視為市場斷頭指標，據以進行投資決策，恐因誤判市場供需及風險狀況，而增加自身投資風險，甚至可能造成個股價格過度波動，不利市場穩定發展。

證交所提醒，證券商均依規定每日檢視信用交易客戶整戶擔保維持率，並於符合相關規定時主動通知客戶補繳擔保品或採取後續處理措施。投資人辦理信用交易時，應密切留意證券商通知，隨時掌握自身整戶擔保維持率及市場變化，妥善控管槓桿運用及投資風險，避免因市場波動影響自身權益。

證交所強調，未來仍將持續秉持資訊透明、投資人保護及市場穩定三項原則，持續精進資訊揭露及投資人教育，協助投資人正確認識信用交易制度及相關風險，並呼籲市場各界審慎解讀相關資訊，共同維護公平、透明、理性及穩健的證券市場。