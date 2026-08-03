快訊

證交所宣布調整處置新機制！天數減半、撮合改2分鐘 8月10日上路

板橋火車站旁傳死亡車禍...8旬翁切換車道與機車碰撞 騎士傷重不治

權值股遭關禁閉有解？證交所17:30開「調整處置機制相關措施說明」記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所重申：信用交易擔保維持率採整戶管理 籲投資人評估風險

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

證交所一向秉持「資訊透明、投資人保護及市場穩定」三項原則服務市場及投資人。資訊透明是證交所的責任，更強調市場上需要的是負責任、當責的資訊揭露機制。

近期市場對信用交易擔保維持率相關資訊多所討論，資訊公開的目的，在於協助投資人正確瞭解市場及評估風險，因此資訊揭露除應兼顧透明外，更應符合制度設計及真實反映市場情形，避免因資訊遭誤解而影響投資判斷，甚至造成市場不必要的波動。

證交所指出，依現行「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」規定，信用交易擔保維持率係以投資人整戶信用交易部位作為管理基礎，採融資、融券合併計算，並涵蓋投資人持有之上市、上櫃所有信用交易部位。證券商辦理追繳通知或擔保品處分（俗稱斷頭），均係依投資人整戶擔保維持率是否達到相關標準進行判斷，而非依單一個股之擔保維持率辦理，現行制度亦不存在「單一個股擔保維持率低於130%即代表將遭追繳或斷頭」的機制。

證交所表示，市場上部分民間平台揭露或推估之「個股擔保維持率」因無法掌握投資人整戶持有之融資、融券部位，以及其他上市、上櫃抵繳擔保品等完整資訊，其數值僅能反映民間平台依特定模型推估結果，並無法真實反映投資人整體信用交易風險，更不能作為判斷投資人是否將遭追繳或處分之依據。若投資人將此類資訊視為市場斷頭指標，據以進行投資決策，恐因誤判市場供需及風險狀況，而增加自身投資風險，甚至可能造成個股價格過度波動，不利市場穩定發展。

證交所提醒，證券商均依規定每日檢視信用交易客戶整戶擔保維持率，並於符合相關規定時主動通知客戶補繳擔保品或採取後續處理措施。投資人辦理信用交易時，應密切留意證券商通知，隨時掌握自身整戶擔保維持率及市場變化，妥善控管槓桿運用及投資風險，避免因市場波動影響自身權益。

證交所強調，未來仍將持續秉持資訊透明、投資人保護及市場穩定三項原則，持續精進資訊揭露及投資人教育，協助投資人正確認識信用交易制度及相關風險，並呼籲市場各界審慎解讀相關資訊，共同維護公平、透明、理性及穩健的證券市場。

證交所 投資人 風險

延伸閱讀

CMoney震撼下架融資維持率！數據版本鬧分歧？ 網：不要問你會怕

證交所「注意、處置股」新制8月10日上路！處置天數縮短、撮合改2分鐘

資訊透明讓投資更踏實 理性評估ETF收益結構與產品特質

證交所宣布調整處置新機制！天數減半、撮合改2分鐘 8月10日上路

相關新聞

證交所宣布調整處置新機制！天數減半、撮合改2分鐘 8月10日上路

台股處置制度近期備受關注，證交所今天舉行「調整處置機制相關措施說明」記者會，證交所副總杜惠娟宣布調整處置期間，第一次及第二次(含)以上遭發布處置之有價證券，處置期間從10個營業日減半為5個；至於撮合作業時間參考現行瞬間價格穩定措施暫緩撮合期間，從約每5分鐘或20分鐘撮合一次調整為約每2分鐘撮合一次。

外資賣超191億元！聯電被賣最多 但投信開始轉買了

台股3日高低震盪1,003.77點，終場收在43,386.41點，上漲266.66點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超191.91億元，統計賣超聯電（2303）89,164張最多，但6月以來賣超聯電113萬8,917張的投信卻是轉為買超，單日買超聯電11,591張，連兩買，呈現土洋對作。

權值股遭關禁閉有解？證交所17:30開「調整處置機制相關措施說明」記者會

臺灣證券交易所公告，將於3日17時30分，於證交所3樓記者室召開「調整處置機制相關措施說明」記者會。

台積電壓盤、聯發科漲停！成交值前十名3檔亮燈 AI電子股重掌資金焦點

台股邁入8月首個交易日，雖然權王台積電（2330）跌破月線、壓抑盤勢，但在聯發科（2454）強勢領軍下，大盤開低走高，終場上漲266.66點、收43,386.41點，成交值增至8,445億元。觀察成交值與成交量前十名排行榜，資金並未全面回流，而是明顯集中在AI權值股與電子族群，成交值前十名中更有聯發科、南亞科（2408）及欣興（3037）3檔攻上漲停，成為今日盤面最大亮點。

三大法人轉賣187億元！投信連29買累投3313億元撐盤 台股震盪千點收紅

台股3日迎來8月首個交易日，雖然權王台積電（2330）跌破月線、壓抑盤勢，但在聯發科（2454）強勢領軍下，大盤開低走高，終場上漲266.66點、收43,386.41點，漲幅0.61%。盤中一度由黑翻紅，大漲664.44點，高點來到43,784.19點，最低42,780.42點，高低震盪達1,003.77點，成交值8,445億元。盤面多頭占上風，集中市場與櫃買市場合計上漲1,278家、下跌622家，漲停家數達107家，僅竣邦-KY（4442）跌停。

瘋狂台股／35歲 C 小姐借千萬開槓桿炒股 一度莫名奇妙賺到200萬 千點來回震盪陷入追繳危機

今年台股在AI浪潮與資金派對推波助瀾下，一路狂飆站上47,000點。在這場彷彿沒有盡頭的股市繁華裡，有人一夕致富，也有人一步步走向高槓桿的深淵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。