證交所「注意、處置股」新制8月10日上路！處置天數縮短、撮合改2分鐘

為落實公平、安全與透明之資本市場管理原則，並提升市場交易效率，臺灣證券交易所3日宣布修正「公布注意暨處置有價證券作業要點」，新制將於8月10日正式實施。本次修正重點包含縮短處置期間、加快撮合頻率、放寬千金股注意標準，並建立未來每半年定期檢視機制。

證交所表示，注意暨處置制度自民國84年訂定以來，為維護市場秩序之中性措施。考量近期市場變化、實施成效及各界建議，經上半年全面檢視後提出優化方案，四大修正重點如下：

一般處置：第一次及第二次（含）以上遭發布處置之有價證券，處置期間由原本的10個營業日縮短為5個營業日。

含當沖過高處置：若計算期間內同時因「當沖交易占比過高」遭公布注意資訊者，處置期間由原本的12個營業日縮短為7個營業日。

二、普通交易撮合時間加快為「2分鐘」

普通交易之處置股票，撮合作業時間參考現行瞬間價格穩定措施，統一調整為約每2分鐘撮合一次（原為每5分鐘或每20分鐘撮合一次）。

三、放寬高價股（千金股）注意觸發標準

修正第11款「6個營業日收盤價起迄價差標準」，避免高價股因正常波動頻繁觸及注意標準：

起算門檻：當日收盤價需逾1,000元，且6個營業日價差達300元以上才適用（原門檻為價差達100元）。

級距調整：股價逾2,000元後，每增加1,000元為一級距，價差標準增加150元。

範例：股價1,001~2,000元者，價差標準為300元；股價2,001~3,000元者，價差標準為450元，以此類推。

四、建立「每半年定期檢視」機制

為因應國內外金融情勢與市場環境變化，未來原則上每半年將定期檢討注意暨處置相關規定。新舊制度銜接原則：新制上路當日「立即可適用」

證交所特別說明，自8月10日新制實施日起，仍在處置期間內的股票將立即適用新規定：

提前解除處置：若截至實施日前，已達新制規定的處置日數（如已滿5日或7日），自實施日起立即解除處置。

繼續執行至新制日數：若尚未滿新制日數（如僅處置3日），則持續執行至滿5個或7個營業日止。

撮合時間同步調整：除變更交易方法（含分盤處置）者外，其餘受處置股票撮合時間自實施日起一律改為約每2分鐘撮合一次。