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證交所宣布調整處置新機制！天數減半、撮合改2分鐘 8月10日上路

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
證交所今天舉行「調整處置機制相關措施說明」記者會。聯合報系資料照
證交所今天舉行「調整處置機制相關措施說明」記者會。聯合報系資料照

台股處置制度近期備受關注，證交所今天舉行「調整處置機制相關措施說明」記者會，證交所副總杜惠娟宣布調整處置期間，第一次及第二次(含)以上遭發布處置之有價證券，處置期間從10個營業日減半為5個；至於撮合作業時間參考現行瞬間價格穩定措施暫緩撮合期間，從約每5分鐘或20分鐘撮合一次調整為約每2分鐘撮合一次。

證交所指出，當有價證券漲跌異常波動較大時，為適度提醒投資人注意交易風險，自84年訂定注意暨處置相關規定，注意處置制度係維持市場秩序之中性措施，迄今已因應各階段市場變化歷經多次檢討修正。為落實公平、安全與透明之資本市場管理原則，並提升交易效率，證交所自上半年啟動檢視後，已綜合考量近期市場變化、過去實施成效與影響，以及各界對注意暨處置相關規定之建議後，證交所爰修正處置有價證券之處置期間、撮合作業時間及公布注意交易資訊標準，並自115年8月10日起實施。

杜惠娟表示，調整處置期間方面，第一次及第二次(含)以上遭發布處置之有價證券，處置期間為5個營業日(原為10個營業日)。遭發布處置之有價證券，若於計算發布處置基數期間內，同時有因當沖交易占比過高而公布注意交易資訊者，處置期間為7個營業日(原為12個營業日)。

調整普通交易有價證券撮合作業時間方面，杜惠娟說，第一次及第二次(含)以上遭發布處置之普通交易有價證券，其撮合作業時間參考現行瞬間價格穩定措施暫緩撮合期間，調整為約每2分鐘撮合一次(原為約每5分鐘或20分鐘撮合一次)。

此外，證交所同時修正公布注意第11款「6個營業日收盤價起迄價差標準」，依修正後規定，當日收盤價逾1000元，且最近6個營業日收盤價起迄價差達300元以上，才可能適用本款規定；當日收盤價逾2000元，價差金額調整為每1000元為一級距，每一級距之價差標準增加150元(原為最近6個營業日收盤價起迄價差達100元以上，即有可能適用本款規定；價差金額每500元為一級距，每一級距之價差標準增加25元)。

舉例而言，股價超過1000元至2000元者，價差標準為300元；股價超過2000元至3000元者，價差標準為450元；依此類推。

杜惠娟說，注意暨處置相關規定未來將建立定期檢視機制，原則上每半年將定期檢討，以因應國內外情勢與環境之變化。

證交所 機制 台股

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