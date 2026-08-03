外資賣超191億元！聯電被賣最多 但投信開始轉買了

台股3日高低震盪1,003.77點，終場收在43,386.41點，上漲266.66點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超191.91億元，統計賣超聯電（2303）89,164張最多，但6月以來賣超聯電113萬8,917張的投信卻是轉為買超，單日買超聯電11,591張，連兩買，呈現土洋對作。

台股早盤以42,780.42點開盤，下跌339.33點，權王台積電（2330）走跌，壓抑大盤走勢，但聯發科（2454）亮燈漲停，擔綱多頭指標，貢獻大盤近194點，日月光投控（3711）也衝上漲停610元，挹注大盤近84點，鴻海（2317）開低走高，終場上漲1%，收在253元，貢獻約11點漲點。

盤面上各族群表現上，記憶體、被動元件、散熱、PCB及生醫族群全面點火，多檔個股亮燈漲停，成為多頭重心，大盤指數一度衝達43,784.19點，上漲664.44點，盤中高低點震盪逾千點，終場則是收在43,386.41點，漲幅0.62%。

三大法人轉為賣超187.76億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超191.91億元，投信買超210.68億元，連29買；自營商賣超（合計）206.53億元，其中自營商（自行買賣）賣超58.27億元、自營商（避險）賣超148.27億元。

統計外資賣超個股前十名，賣超聯電89,164張，居外資賣超個股冠軍，還大賣南亞（1303）、群創（3481）、友達（2409），但外資買超前十名中，ETF高達9檔，僅進榜一檔科技股，買超華邦電（2344）25,984張。

聯電遭外資連三賣，但投信則是買超11,591張，連兩買，統計投信對聯電的買超情況發現， 6月以來賣超居多，合計賣超113萬8,917張，但近兩個交易日轉為買超。

外資買超前十名。資料來源：證交所