權值股遭關禁閉有解？證交所17:30開「調整處置機制相關措施說明」記者會

台股3日迎來8月首個交易日，雖然權王台積電（2330）跌破月線、壓抑盤勢，但在聯發科（2454）強勢領軍下，大盤開低走高，終場上漲266.66點、收43,386.41點，漲幅0.61%。盤中一度由黑翻紅，大漲664.44點，高點來到43,784.19點，最低42,780.42點，高低震盪達1,003.77點，成交值8,445億元。盤面多頭占上風，集中市場與櫃買市場合計上漲1,278家、下跌622家，漲停家數達107家，僅竣邦-KY（4442）跌停。

2026-08-03 15:27