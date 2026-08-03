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權值股遭關禁閉有解？證交所17:30開「調整處置機制相關措施說明」記者會

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權值股遭關禁閉有解？證交所17:30開「調整處置機制相關措施說明」記者會

經濟日報／ 記者黃彥宏／北即時報導
證交所。聯合報系資料照
證交所。聯合報系資料照

臺灣證券交易所公告，將於3日17時30分，於證交所3樓記者室召開「調整處置機制相關措施說明」記者會

近來台股劇烈震盪，處置制度遭質疑過時，淪為流動性殺手，各界意見聲浪愈來愈大，已引發股民與市場重量級人物強烈反彈。其中民進黨立委王世堅與知名交易員巨人傑等陸續發出質疑聲浪，證交所今日無預警緊急召開記者會，針對處置機制相關措施進行緊急說明與調整。

台股近期頻創新高，聯發科、國巨、南亞科、華邦電、聯電等大型權值股日前因連日大漲，觸及警示標準而被列為處置股票，遭「關禁閉」。金管會日前提出兩項措施，一是調整注意股警示標準，檢討漲跌幅、絕對價差門檻；二是縮短處置期間。市場期待未來大型權值股遭列注意股或處置股的機率可望下降。

證交所 權值股 記者會

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