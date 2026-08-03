台積電壓盤、聯發科漲停！成交值前十名3檔亮燈 AI電子股重掌資金焦點

台股邁入8月首個交易日，雖然權王台積電（2330）跌破月線、壓抑盤勢，但在聯發科（2454）強勢領軍下，大盤開低走高，終場上漲266.66點、收43,386.41點，成交值增至8,445億元。觀察成交值與成交量前十名排行榜，資金並未全面回流，而是明顯集中在AI權值股與電子族群，成交值前十名中更有聯發科、南亞科（2408）及欣興（3037）3檔攻上漲停，成為今日盤面最大亮點。

成交值方面，台積電雖下跌55元、收2,370元，跌幅2.27%，仍以710.85億元穩居成交值冠軍。不過，相較於前一個交易日近千億元成交值，今日量能明顯收斂，在股價走弱下，也反映追價買盤仍偏向保守。

聯電（2303）則成為今日量價榜另一焦點。股價下跌2.48%、收118元，但成交值達442.25億元排名第二，成交量爆出36.84萬張，同步高居成交量第三名，顯示市場對成熟製程後市看法仍高度分歧，多空交戰激烈。

AI權值股則成為今日資金主要進攻方向。聯發科強攻漲停、收3,910元，成交值255.18億元排名第四；台光電（2383）上漲4.95%、成交值202.67億元排名第九；臻鼎-KY（4958）也收漲1.93%，成交值233億元排名第七。市場資金明顯回流AI供應鏈，成為撐盤主力。

記憶體與ABF載板族群同步回神。南亞科亮燈漲停、成交值222.43億元排名第八；欣興也攻上漲停，成交值185.77億元擠進第十名，反映記憶體與高階載板族群買盤同步升溫。南亞（1303）則上漲3.45%，成交值242.69億元排名第六，電子與傳產龍頭同步獲得資金青睞。

成交量排行榜方面，ETF依舊占據市場人氣核心，前十名共有7檔ETF入榜，包括主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A）、群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）、主動復華未來50（00991A）、元大台灣50反1（00632R）及凱基台灣TOP50（009816），顯示在大盤震盪逾千點的行情下，市場資金仍偏好透過ETF進行槓桿、避險與資產配置。

個股成交量方面，群創（3481）以37.76萬張排名第二，聯電以36.84萬張排名第三，力積電（6770）也以20.63萬張擠進前十，反映電子股仍是市場交投最熱絡的族群。

整體而言，今日量價榜透露出資金雖未全面回流，但已重新聚焦AI權值股與電子族群。台積電仍以成交值冠軍穩住市場重心，聯發科、南亞科、欣興3檔亮燈漲停帶動人氣回升；另一方面，ETF持續霸榜成交量前十，則顯示投資人在大盤震盪之際，仍維持靈活布局與審慎操作的節奏。