三大法人轉賣187億元！投信連29買累投3313億元撐盤 台股震盪千點收紅

台股3日迎來8月首個交易日，雖然權王台積電（2330）跌破月線、壓抑盤勢，但在聯發科（2454）強勢領軍下，大盤開低走高，終場上漲266.66點、收43,386.41點，漲幅0.61%。盤中一度由黑翻紅，大漲664.44點，高點來到43,784.19點，最低42,780.42點，高低震盪達1,003.77點，成交值8,445億元。盤面多頭占上風，集中市場與櫃買市場合計上漲1,278家、下跌622家，漲停家數達107家，僅竣邦-KY（4442）跌停。

籌碼面方面，三大法人轉為賣超187.76億元，不過投信仍逆勢買超，已連續29個交易日加碼，累計買超金額擴大至3,312.6億元，持續扮演台股重要撐盤力量。

統計三大法人3日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超191.91億元，投信買超210.68億元；自營商賣超（合計）206.53億元，其中自營商（自行買賣）賣超58.27億元、自營商（避險）賣超148.27億元。

盤面上，五大權值股多空交戰。權王台積電量縮下跌55元、收2,370元，失守月線，拖累大盤約432點；台達電（2308）跌3.66%、收1,580元，雖守住5日線，仍影響指數約46點。反觀聯發科受ASIC業務題材發酵，7月31日法說會上調明年相關市占率展望，激勵股價亮燈漲停、收3,910元，一舉收復所有短期均線，貢獻大盤近194點，成為盤面最大撐盤主力；日月光投控（3711）受惠先進封裝題材續熱，同步攻上漲停610元、重返10日線，挹注大盤近84點；鴻海（2317）則開低走高，終場上漲1%、收253元，貢獻約11點漲點。

族群表現方面，記憶體、被動元件、散熱、PCB及生醫族群全面點火，多檔個股亮燈漲停，成為盤面多頭重心。其中，記憶體族群無視日韓同業走弱，由南亞科（2408）、華邦電（2344）領軍，晶豪科（3006）、旺宏（2337）、鈺創（5351）同步鎖上漲停，資金明顯回流，成為支撐大盤的重要力量之一。