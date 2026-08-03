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外資上周賣超824億元連6賣 敲進航空雙雄
台股上周五大漲3186.45點，收在43119.75點，創史上最大漲點，不過全周仍下跌535.09點或1.23%。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超新台幣824.55億元，為連續第6周賣超。
個股方面，上周外資賣超前3名上市公司為旺宏3萬7730張、廣達3萬1658張、台塑3萬1183張。另外上周外資賣超台積電1萬8710張排第8。
買超方面，上周外資買超前3名上市公司為長榮航13萬6950張、華航11萬7482張、合庫金10萬5025張。航空雙雄包辦上周外資買超前2位，而且買超皆超過10萬張。
統計今年初至7月31日止，外資累計賣超金額達1兆6900億元，外資總持有股票市值為68兆8591億元，占全體上市股票市值比重48.93%。
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