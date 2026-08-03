外資上周賣超824億元連6賣 敲進航空雙雄

台股上周下殺近5千點，融資浮額雖已顯著清洗，台新投顧副董事長李鎮宇分析，雖然台股的急速修正已使很多融資被清理出去，但根據股價下修幅度和融資減少幅度的對比，漲價族群在個股之間仍有強弱上的區隔，建議投資人最好比對一下差異，再作投資布局時會更為安全。

2026-08-03 18:35