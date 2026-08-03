股市向下扎根！台股7月開戶數突破1,460萬大關 未成年族群成增加主力

臺灣證券交易所公布7月投資人開戶數統計，台股總開戶人數一舉衝破1,460萬大關，達1,460.6萬人，較6月的1,448.7萬人大增11.8萬人、月增0.82％，顯示台股吸引力持續高企，散戶入市熱情不減。

從年齡層結構觀察，7月台股開戶潮呈現顯著的「年輕化」與「向下扎根」趨勢，30歲以下族群成為單月開戶成長的核心主力，合計新增近7.6萬戶，占單月總增額逾六成。

7月份成長最顯著的為0–19歲的未成年及學生族群，開戶數由6月的78.5萬人成長至7月的82.8萬人，單月激增4.3萬人，月增率高達5.49%，整體開戶占比亦從5.42％提升至5.67％，顯示許多父母趁著暑假期間為子女開立證券戶進行長期投資理財，或是青年族群自主理財意識快速抬頭。

20–30歲的社會新銳與年輕上班族部分，7月開戶數達188.6萬人，較6月的185.4萬人增加3.28萬人、月增1.77％，開戶占比由12.8％升至12.92％，此階段年輕族群持續將台股作為資產配置的首選市場。

相較於30歲以下族群的強勁動能，中壯年與高齡族群雖開戶總數極大，但增幅相對平穩：31–40歲7月開戶數237.3萬人、月增0.64％，占比降至16.25％；41–50歲7月開戶數271.8萬人、月增0.53％，占比降至18.61％；51–60歲7月開戶數240.5萬人、月增0.35％，占比降至16.47％；61歲以上目前仍為台股最大的投資族群，7月開戶數達427.7萬人、占比29.28％，單月微幅增加0.08％。此外，法人機構戶7月開戶數為11.6萬戶、月增1.48％。

在性別分布方面，7月男性開戶人數為695.7萬人、月增5.5萬人，女性開戶人數為753.2萬人、月增6.2萬人；整體而言，女性開戶數仍高於男性約57.4萬人，且女性單月新增戶數亦稍微領先。