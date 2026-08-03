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台積電休息沒在怕！台股上漲266點、收43,386點 站穩43K

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股今終場收43,386點，漲266點、漲幅0.6%，成交金額8,445.3億元。聯合報系資料照
台股今終場收43,386點，漲266點、漲幅0.6%，成交金額8,445.3億元。聯合報系資料照

台股延續上周五（7月31日）漲勢，AI、半導體等科技族群成為盤面多頭指標；台股3日開低走高，盤中最高達43,784點、最低42,780點，守穩43K整數關卡，但仍遭月、季線反壓，終場收43,386點，漲266點、漲幅0.6%，成交金額8,445.3億元。台積電（2330）收2,370元，跌55元、跌幅2.2%。

觀察盤面上，權值股方面，台積電股價暫作休息，但多頭火力轉向其他大型電子股，聯發科（2454）、日月光投控（3711）、欣興（3037）同步攻上漲停，鴻海（2317）、台光電（2383）等指標股也全面走揚，推升大盤攻勢。

強勢族群百花齊放，記憶體族群在報價續揚題材帶動下，南亞科（2408）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）、華邦電（2344）亮燈收漲停，群聯（8299）、廣穎（4973）也收漲7%以上，十銓（4967）、力成（6239）、力積電（6770）等同步上漲介於0.3%至2.7%；光通訊族群的華星光（4979）、聯鈞（3450）、波若威（3163）等也收漲停；被動元件族群則由日電貿（3090）、國巨*（2327）、蜜望實（8043）、華新科（2492）等接棒走強亮燈漲停；AI伺服器概念股亦持續吸引買盤，鴻海、緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）、勤誠（8210）等同步收紅，資金明顯回流AI供應鏈。

另外，千金股同步點火，股王信驊（5274）、川湖（2059）、緯穎（6669）、旺矽（6223）、創意（3443）、聯發科、聯友金屬-創（7610）、旺矽、奇鋐（3017）、光聖（6442）、昇達科（3491）、藥華藥（6446）、台燿（6274）、智邦（2345）、新代（7750）、聯亞（3081）、創新服務（7828）、萬潤（6187）、雍智科技（6683）等高價股全面亮燈收漲停，成為盤面最強多頭指標。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期市場波動主要反映市場對美國聯準會利率政策是否走向緊縮的擔憂；其次是市場持續去槓桿、估值修正；但就擔憂利率政策走向，其實過去一段時間市場已在陸續消化，真正牽動市場情緒的是聯準會新任主席華許發出模稜兩可訊息，市場對利率走向感到困惑所致。

展望後市，蕭惠中表示，現階段市場焦點有望由聯準會利率政策逐步轉向企業獲利與AI投資趨勢驗證。從近期科技龍頭持續擴大AI相關資本支出來看，AI產業發展已逐步由概念驅動轉向基礎建設投資階段，不論是半導體、伺服器、記憶體或高速傳輸等核心供應鏈，均可望受惠於需求持續擴張。短線上可觀察外資空單變化。

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