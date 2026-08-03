買進國巨*（2327）來生再聚？杜金龍揭「腰斬後走勢」：重演華城軌跡...整理好重返千金

隨著台股自6月高點回測40,000點大關，前陣子市場上熱門的面板、記憶體與被動元件族群遭到了無差別的洗盤重挫。

群創（3481）從72.6元跌到40元附近、南亞科（2408）自500多元拉回逾三成、被動元件龍頭國巨（2327）更是直接「腰斬」破底，讓無數追高的散戶套牢在山頂。

社群論壇甚至蔓延起「買進群創，身心受創」、「買進國巨，人生悲劇」等的哀號，面對這些股價重挫三成至五成的昔日飆股，投資人到底該認賠停損，還是死守解套？

資深股市專家、「股市老先覺」杜金龍切入籌碼與歷史線型指點迷津，並拋出震撼觀點：「國巨等被動元件的重挫根本不是基本面壞掉，而是籌碼過熱！它現在的走法，完全是在重演兩年前重電龍頭『華城（1519）』的大多頭軌跡！」

一、面板套牢股：買進群創身心受創？面板級封裝（CoPoS）與外資狂買真相

1.面板級封裝（CoPoS）轉型：台積電先進封裝（CoWoS）產能供不應求，外溢效應帶動群創積極切入面板級扇出型封裝（FOPLP/CoPoS）。

2.友達賣廠與CPO效應帶動：同族群友達（2409）將廠房賣給廣達獲利，並搶進CPO題材，7月成交量創歷史天量，帶動整個面板族群評價提升。

3.外資逆勢登買超第一名：在散戶因融資斷頭拋售之際，外資近期連續多日將群創列為買超第一名。

杜金龍強調，群創腰斬回落是「回檔讓你買的絕佳機會」，短線融資洗淨後，未來仍有挑戰新高的潛力。

二、記憶體套牢股：長鑫存儲IPO噪訊！南亞科（2408）為何能看好到明年5月？

記憶體族群近期受到中國長鑫存儲登科創板IPO暴漲400%、SK海力士ADR跌破承銷價等消息衝擊，南亞科（2408-TW）股價自500多元拉回三成多至300多元。

杜金龍分析，市場目前處於「盡量反映利空、無視利多」的過敏期：

獲利爆發力：法人研究報告預估南亞科後年（2028）EPS將高達200多元，先前外資目標價甚至上看700多元。

多頭循環預測：記憶體本波多頭主升段與波段循環，杜金龍預估將一路延續至「明年（2027年）5月」。

操盤建議：杜金龍自去年10月買進後一張未賣。南亞科為DRAM族群首選，急跌打折正是分批加碼或安心持有好時機。

三、被動元件套牢股：國巨（2327）EPS 46元還跌停？杜金龍：重演兩年華城走法！

在所有套牢族群中，被動元件龍頭國巨（2327）從1,200元以上一路跌破800元、甚至腰斬跌停，最讓市場震驚。許多人疑惑：上週才有本土券商將國巨後年（2028）EPS調升至46元，為何股價完全不給面子？

杜金龍揭密，國巨的下跌「完全是籌碼問題，不是基本面問題」！

6月份主動式ETF與散戶過度集中拉高國巨的比重，槓桿拉得太高，導致大盤回檔時引發連鎖停損與融資斷頭。

國巨重演2年前「華城（1519）」大多頭軌跡！

杜金龍提出了一個極具參考價值的歷史典故——重電龍頭華城（1519）：

華城（1519）歷史軌跡：拉升至1,000元以上──▶籌碼過熱急跌腰斬──▶整理盤整一年多──▶業績實現再創歷史新高！ 國巨（2327）目前階段：拉升至1,200元以上──▶主動式ETF槓桿過熱腰斬──▶籌碼洗牌高檔整理──▶後年EPS 46元實現迎反彈！

兩年前華城先一路拉到1,000多元，隨後籌碼過熱急跌腰斬。雖然華城後來的業績非常好，但股價在大盤從2萬點漲到4萬點的過程中，硬是在高檔盤整整理了一年多，直到業績全面實現才再創歷史新高！

杜金龍指出，國巨現在的格局與華城如出一轍：「股價先前拉得太快，現在經歷籌碼洗牌腰斬。但因為後年EPS高達46元（以25倍本益比計算合理價超過千元），整理完畢後，未來必然會有強勁的反彈空間！」

四、給套牢散戶的兩招「解套與減碼心法」

面對手上腰斬或大幅拉回的股票，杜金龍在最後給予散戶投資人兩大操作建議：

腰斬股票「反彈要適度減碼」：

股票腰斬（跌50%）後，必須「上漲100%（翻倍）」才能回到原點。因此，當腰斬個股隨大盤反彈解套一部分時，應適度減碼收回資金，轉向明後年EPS成長更強勁的龍頭（如台積電、聯發科）。

認清基本面底氣（持有至明年5月）：

若持有的股票如南亞科、國巨、欣興等，明後年EPS確定倍數成長，則不需被短線融資斷頭的恐慌洗出場，安心陪伴產業度過7至10月的第四波整理，靜待第四季重啟末升段行情！

◎感謝 優分析 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。