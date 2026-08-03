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台股逆勢上漲 法人：半年線附近小心布局 8月區間震盪39K至45K

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股今盤中最高上漲664點至43,784點。聯合報系資料照
台股今盤中最高上漲664點至43,784點。聯合報系資料照

美股四大指數上周五全數收紅，以那斯達克指數上漲1.0%最高。雖然3日亞股包括日、韓股表現疲弱，台股仍開低走高、逆勢上漲，盤中最高上漲664點至43,784點，但月線明顯有壓。台積電（2330）盤中最低下跌60元至2,365元。

法人分析，7月的下跌已經把市場的樂觀成分擠掉不少，但去槓桿通常不會在兩三個交易日之內結束。8月比較可能的情境是延續盤整、讓籌碼繼續沉澱，而不是立刻展開一波反攻。

技術面上，半年線與季線構成目前的上下緣，指數大概率在39,000點到45,000點之間箱型震盪，月線在8月初就會向下與季線交叉形成短線壓力，這樣的環境下追反彈風險偏高，比較合適的做法是在區間下緣分批布局。乖離的部分已經修了許多，6月高點時指數對季線還有將近19%的正乖離，現在則在季線附近，但乖離修完並不等於底部完成，接下來要看的是籌碼與資金能不能跟上。

法人指出，選股方向回到獲利品質與訂單能見度，這一波被錯殺的類股裡，有一部分本身的供需結構並沒有改變，產能擴充需要一到三年，短期內供給仍難以滿足需求，具備現有產能與報價能力、訂單能見度可延伸到2027年的公司，長線邏輯並沒有被7月的下跌推翻；隨著AI應用往邊緣端擴散，相關硬體廠商也可列入觀察名單。

整體而言，8月的重點不在猜測指數方向，而在等待籌碼沉澱與資金回流的現象出現，在那之前降低槓桿、保留一定現金比重、把持股集中在獲利有實質支撐的標的上，會是比較穩健的作法。

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