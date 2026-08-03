全民瘋「四貸同堂」、不只是怕錯失台股發財機會 理專也推一把

台股多頭行情催出「四貸同堂」問題，除了投資人主動利用房貸、信貸、車貸及股票融資加碼，銀行主管坦言，部分理專過去積極推廣貸款與投資商品，也是槓桿資金膨脹的推手。常見話術包括「額度先申請起來」、「就算暫時用不到，也能當備用金」，甚至建議客戶將房屋增貸或信貸資金投入股票、ETF（指數型股票基金）及基金，利用投資收益支付貸款利息。

部分理專還會向客戶強調，「借款利率低於ETF配息率」、「只要投資報酬率高過貸款利率就有利差」，或是建議先借出資金、保留半年至一年的利息，再將其餘資金投入市場。另有理專以「現在條件好，不代表以後還借得到」為由，鼓勵收入穩定、信用良好的客戶先把額度申請下來。

中央銀行管控房市，加上台股表現突出，近兩年銀行的資金去化管道，以個人金融的財富管理成為重中之重。銀行主管表示，理專最清楚客戶的資產及房屋價值，也因此便可能進一步轉介貸款部門，從原本單純銷售金融商品，延伸為替客戶安排資金來源。

擔任公司高階主管的蔡小姐表示，她每半年幾乎都會接到銀行信貸部門電話，利率甚至只有3%左右，「ETF配息都比這個高」，也因此她不禁心動，借款金額從原本的100萬到200萬，現在甚至已高達300萬元。蔡小姐心想，從股市賺的錢償還銀行貸款都還有賺，負擔不重。

不過，銀行主管強調，借款絕對不會無限調升，仍須遵守俗稱「DBR22倍」的限制。所謂22倍，是指個人在所有金融機構的信用卡、現金卡及信用貸款等無擔保債務總餘額，不宜超過平均月收入的22倍，並非每家銀行都能各借22倍。以貸款人平均月收入10萬元為例，無擔保債務總額原則上不宜超過220萬元。

但不能否認，銀行仍會積極確認客戶收入及資產狀況，詢問是否能提供新的扣繳憑單、薪資證明或其他財力資料。若客戶升職、加薪或增加投資及存款部位，銀行便可能重新評估其還款能力，進一步提高可核准的信用額度。

該主管說，台股長期走多，許多客戶本來就有借低利資金提高報酬的想法。理專的建議之所以容易被接受，事實上還是與低利率、資產上漲與投資人怕錯過行情等因素共同推動，不能將「四貸同堂」完全歸咎於理專；只是當市場反轉，原本看似便宜的資金成本仍然存在，投資損失與每月還款壓力也將同時浮現，貸款人必須有風險意識。（系列六之三）