王世堅批處置股制度是流動性殺手 證交所：列入檢討

台股近期高檔波動加劇，立法委員王世堅在臉書中批評台股處置股制度，認為這是「30年前的過時制度，正成為台股流動性殺手！」讓投資人跌到完全賣不掉；證交所今天表示，會因應市場變化，列入檢討。

證交所主管觀察，台股處置股制度行之有年，相較於以前的處置股，很多是小型的熱門股，流動性不高；近期台股熱絡，今年以來的處置股多半是流動性很高的股票，應該不至於賣不掉。

不過證交所主管坦承，現在股市很熱，因應市場變化，證交所對於各項制度一直持續檢討調整，對於處置股制度會列入檢討。

另外王世堅提議接軌國際的「盤中熔斷機制」，若市場需要冷卻，應參考國際成熟市場採行短暫暫停交易幾分鐘後即恢復撮合的熔斷機制，而非動輒關禁閉十幾天影響交易。

證交所表示，各國股市的環境、制度與立法精神不盡相同，像韓股最近頻頻發生熔斷，因為韓股的漲跌幅高達30%，區間較大，熔斷是針對盤中劇烈波動的股價穩定措施。

相較之下，台股漲跌幅只有10%，區間幾乎是全球最小。針對盤中波動，台股也有瞬間價格穩定措施，當盤中試算成交價超過前5分鐘滾動式加權平均價的正負3.5%時，會觸發延緩撮合機制，該個股會暫緩撮合2分鐘，期間不進行逐筆交易。

證交所認為，各國股市環境不同，監理制度考量也會有一些不同，像美股市場以法人為主，監理面比較開放，如美股沒有漲跌幅限制，而台股一直比較著重投資人的保護。這沒有絕對的標準答案，隨著台股價、量齊揚，市值已擠進全球前段班，證交所會持續檢討各項制度，因應市場變化。