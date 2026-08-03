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台股記憶體逆勢噴發！南亞科、華邦電鎖漲停 台韓兩樣情原因曝光

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股8月首個交易日盤中由黑翻紅，記憶體族群為主要功臣之一。就在南韓三星電子、SK海力士盤中一度重挫約9%、日本晶片股同步回檔之際，台股卻由南亞科（2408）、華邦電（2344）領軍全面噴發，晶豪科（3006）、旺宏（2337）、鈺創（5351）同步亮燈漲停，群聯（8299）一度勁揚逾9%，資金明顯轉向記憶體族群，呈現「台韓記憶體股兩樣情」。

台股今日開盤下跌339.33點後迅速翻紅，盤中最高來到43,784.19點、上漲664.44點，記憶體股成為推升指數的重要動能。法人指出，DRAM、NAND價格改善趨勢延續，加上國際大廠持續將產能轉向HBM、DDR5，使DDR4、SLC NAND供給趨緊，市場持續關注台廠轉單、漲價與獲利改善預期。

反觀國際市場，南韓Kospi指數盤中一度重挫5.5%，三星電子、SK海力士同步跌約9%，主要反映上周五股價分別暴漲27%、30%、創歷史最大單日漲幅後的獲利了結賣壓。外資上周五才創紀錄買超Kospi成分股，周一即轉為賣超逾1兆韓元，加上韓元升值，以及中國DRAM大廠長鑫科技推進LPDDR6研發的消息，也使投資人降低槓桿、短線獲利了結。

相較之下，台灣記憶體股除了受惠產業基本面改善，也有題材面助攻。華邦電將於6日召開法說會，市場高度關注市況、價格走勢及AI布局。法人指出，公司受惠HBM排擠效應帶來的轉單機會，客製化高頻寬記憶體CUBE已進入量產放量期，今年資本支出上看456億元，約95%投入前段製程設備，持續強化高階記憶體布局。

南亞科同樣成為市場焦點。儘管7月31日遭12家券商分點共同申報鉅額違約交割、金額達4,768萬元，為今年第11起上市公司鉅額違約交割案，但今日股價仍強勢鎖住漲停，顯示市場資金並未受到事件干擾，反而持續押注DRAM景氣復甦。

另一方面，力積電（6770）在創辦人黃崇仁辭世後，強調營運將依既定規劃推進，今日股價低檔開出後隨族群翻紅，盤中漲逾2%，成交量放大至逾13萬張，擠進人氣股前十名。

展望後市，全球記憶體技術競賽仍持續升溫。中國長鑫科技傳出LPDDR6已接近研發驗證尾聲，SK海力士、三星及美光也加快下一代產品布局，顯示AI、高效能運算帶動的新一波記憶體升級趨勢未變。短線雖然亞洲晶片股因漲多震盪，但在供需改善、產品升級與AI需求同步推動下，記憶體族群仍可望持續成為市場資金關注焦點。

華邦電 南亞科 漲停

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