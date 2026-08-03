杜金龍指3止跌訊號浮現、4萬點短底確立！10月迎末升段衝5萬3 看好PCB接棒

台股在上半年展現驚人漲勢後，7月份迎來劇烈修正，大盤一度下探至39000多點，個股更出現腰斬潮，財經Youtuber阿格力與資深財經專家杜金龍在節目中剖析後續走勢。

杜金龍指出，台股上半年漲幅突破六成，第三季拉回修正屬正常現象，目前低量與融資減幅等洗盤訊號已陸續浮現，預計大盤在8、9月進行箱型整理後，10月有望在選舉前夕迎來低點打底，並展開末升段行情。

杜金龍分析，台股自6月高點48000點回檔以來，經歷了高達8000點的劇烈洗盤。雖然季線向下彎曲，但代表多空分界點的年線目前仍在33000點附近且每日持續向上升，顯示整體大盤僅是主升段結束後的正常修正，並未步入熊市。

三大止跌訊號浮現 融資洗洗清籌碼

針對近期大盤打底的特徵，杜金龍提出了三大關鍵止跌訊號：

杜金龍預估，大盤在40000點附近短底確立後，第三季將在上下5000點的區間進行反彈與盤整。

待籌碼與時間修正完畢，10月份開始將發動新一波末升段行情，並一路延續至明（2027）年5月。若以末升段預估推算，大盤在40000點基底上最少仍有12000點的漲幅空間，目標價有機會挑戰53000點高峰。

看好AI硬體實力 點名PCB族群接棒看長遠

在產業配置方面，阿格力引述數據指出，外銷訂單中與AI相關的資訊通訊與電子零組件仍維持高成長。

杜金龍對此表示，上市公司今年整體獲利年增率預估高達59%，明年仍有逾二成的成長動能。在眾多電子零組件中，他特別看好基本面實力強勁、且EPS具備逐年成長動能的PCB（印刷電路板）族群。

杜金龍點名，包括ABF載板三雄中的欣興（3037）、獲利能力強勁的南電（8046）、景碩（3189），以及受惠低軌衛星題材的硬板大廠華通（2313），都是未來進入末升段時值得持續追蹤與佈局的優質標的。

阿格力最後也提醒投資人，雖然長線趨勢與理論推估樂觀，但第三季在區間震盪期間仍須嚴格控制槓桿，並隨時預留半年至一年的生活費與房貸緊急預備金，才能在面對市場波動時維持穩健心態。

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