記憶體暴漲惹禍？終端消費買不起 專家示警「南亞科、華邦電」急拉背後藏天花板效應

近期台股跌破季線，記憶體族群華邦電（2344）、旺宏（2337）雙雙跌破季線，但今天南亞科（2408）尾盤股價突然出現急拉，直接以8.73%作收，也預示著，投資人其實不必過度悲觀。

從基本面來看，前兩季的獲利表現依然亮眼，下檔有實打實的EPS支撐。更合理的判斷是，記憶體族群正步入類似當年「航海王」長榮（2603）的行情，在極高獲利與市場疑慮的拉扯下，進入高檔區間的劇烈箱型震盪。

高檔震盪並不代表行情死亡，對懂得抓區間的投資人來說，波動大反而代表機會。但我們同時也必須看清一個事實：記憶體和當年的海運一樣，都存在著一個無法迴避的「上限風險」。

只是，這次的上限，跟航海王那一次，天花板的高度完全不一樣。

漲太貴就買不起了！海運與記憶體相同的底層邏輯

當年航海王運價狂飆，最後為什麼會在獲利最好時見頂？答案很簡單：成本超過了消費者的承受極限。運費漲得太離譜，製造商只好把成本加在商品售價上；商品變貴了，消費者買不起或不想買，最終倒逼貨運需求撞上天花板。

今天的記憶體，其實也在走一樣的底層邏輯：

1. AI巨頭花錢不手軟 但消費者尚未買單

科技巨頭砸了幾百億美元買設備、算力與記憶體。但問題是，目前的AI賺錢模式大多還停留在「企業端」。

如果未來的AI PC、AI手機因為記憶體等零組件漲價而賣得太貴，終端消費者不願意掏錢換機，這場AI盛宴就無法順利轉化成消費端的現金流。

2. 大家都在用的「跨模型驗證」造成需求虛胖

你是不是也發現，現在問AI問題時，因為怕單一AI「瞎編」，很多人會同時開ChatGPT、Claude和Gemini交叉比對答案？這種「跨模型驗證」的使用習慣，讓後台同時喚醒了好多台伺服器，短期內把高階記憶體需求拉得很滿。

但這代表真正的經濟效益翻倍了嗎？並沒有，這只是一次查詢重複消耗了多倍算力與記憶體，形成了一種「需求假象」。

當記憶體報價一路上揚，漲到手機、電腦廠商吃不消，甚至消費者買不下手時，「漲價」本身就會變成限制需求的罪魁禍首。

為什麼航海王的產品漲幅，沒有這次記憶體兇？答案是「一群人一起漲」跟「一個人狂漲」的差別。

有讀者可能會問：當年海運運價噴到誇張，為什麼電視、家電這些終端商品的漲幅，遠遠沒有記憶體現在這麼兇悍？先把數字擺出來，答案就藏在成本傳導的路徑裡。

先看海運本身漲了多少：2021年上海出口貨櫃運價指數（SCFI）全年上漲81.33%，收在5046.66點；分航線來看，美西線全年漲91.16%，美東線甚至翻倍漲144.85%。

真正達到「五倍」等級的，是個別長程航線，例如上海到鹿特丹的亞歐線，在2021年10月下旬運費按年狂飆超過五倍。

換句話說，「翻五倍」是特定長程航線的極端值，不是整體海運市場的普遍漲幅，這點在寫作時要小心區分，避免以偏概全。

再看終端商品的成本被墊高多少：以最具代表性的電視為例，市調機構Omdia的統計顯示，電視面板半成品在十個月內漲了100%到250%，面板以外的其他材料成本則上漲30%到50%，議價力較弱的二線品牌甚至墊高40%到60%。

整體來說，電視面板從2020年到2021年大漲超過八成，其他物料再疊加三到五成，整台電視的硬體成本等於直接翻倍。

所以「生產成本大增50%至100%」這個區間是有數據支撐的，甚至可以說「整機成本翻倍」也不誇張。

但終端售價真正漲了多少？答案是遠遠不到三成。這是最關鍵、也最容易被誇大的一段。

三星、索尼作為第一波開第一槍的品牌，傳出調漲電視零售價格，當年新機價格平均只上漲5%到10%；電器公會的說法則是，三星新品預估調漲10%到15%，白色家電約調漲一成。

換句話說，成本端翻倍上漲，但終端售價只調漲個位數到十幾趴，中間有一大段的漲幅，是被品牌自己吃掉的，它們選擇犧牲毛利率，去撐住終端需求，而不是把成本全部轉嫁給消費者。

即便如此保守地轉嫁，需求還是撞牆了。2021年下半年隨著疫情紅利消退、新機價格反映成本壓力，即便碰上雙11、黑五兩大促銷檔期，成本過高仍導致促銷成效不彰，終端需求就此熄火，最終使2021年全球電視出貨量年衰退3.2%，來到2.1億台。

這證明：就算漲幅被品牌壓低到個位數，消費者的錢包依然投票給了「不買」。

這一次記憶體，完全是另一個劇本，它不是「一群零件一起漲一點」，而是「單一零件狂飆到成為整機裡最貴的元件」。

以智慧型手機為例，記憶體成本的飆升已經讓手機整體成本上升10%到25%，佔比甚至超越了顯示器與處理器，成為手機裡最昂貴的單一零組件。

速度更是完全不同量級：2026年第二季一般型DRAM合約價格單季就上漲58%到63%，NAND Flash單季上漲70%到75%，三星2026年第一季更是把NAND Flash價格一口氣上調超過100%。

這種「一個零件、一季漲五到七成、還連漲好幾季」的力道，跟2021年海運那種「一群零件、拉長一整年、各漲兩三成、品牌還主動壓低轉嫁比例」的模式，完全不是同一個等級。

更關鍵的差異，在於「誰在買單」。2021年電視的買家清一色是終端消費者，漲價直接打到消費者荷包，價格一旦超過忍受度，需求立刻熄火。

但這次記憶體的買家分裂成兩群：一邊是雲端巨頭為了搶AI算力，採購合約能見度看到2028年，願意不計代價搶產能，價格再貴都不手軟；另一邊才是對價格敏感的PC、手機消費者。

這種「一邊完全不怕漲、一邊撐不住漲」的分裂結構，才是這波記憶體循環難以複製2021年劇本的真正原因，成本轉嫁不再是「品牌要不要漲」的選擇題，而是「AI該不該優先吃走產能」的結構題。

南亞科與華邦電的技術優勢與潛在風險

在這種「企業端熱滾滾、消費端冷清清」的高檔震盪格局中，台股兩大記憶體晶圓製造廠——南亞科與華邦電，因為產品線完全不同，面對的機會與風險也有很大差異：

1. 南亞科（2408）：純DRAM晶圓廠的「產能排擠」紅利與隱憂

南亞科是台灣最純正的DRAM製造廠，主要生產標準型與利基型DRAM。要看懂南亞科，重點在於「國際原廠的產能挪移」。

深度的受惠原因與優勢：

供給側排擠效應：全球三大原廠（三星、SK海力士、美光）為了搶攻毛利極高的AI伺服器HBM（高頻寬記憶體）與高階DDR5，將大量產能轉移過去。

這導致傳統DDR4與部分DDR5的市場供給被嚴重壓縮。南亞科作為純DRAM廠，直接享受到這種「原廠不做了，訂單轉過來」的供給側紅利與報價支撐。

製程推進：南亞科正全力推動1B（10奈米級第二代）製程量產，並逐步提高DDR5的營收占比。一旦新製程成熟，不僅能降低單晶片成本，更能提升毛利率。

深度的潛在風險：過度依賴PC與消費性電子，南亞科沒有HBM產品，其營收主軸仍高度綁定PC、伺服器與消費性電子（如網通、TV）。

如果AI PC帶動的換機潮不如預期，或者下半年消費端買氣停滯，DDR4/DDR5的現貨與合約報價一旦止漲甚至回落，南亞科的獲利彈性將立刻遭遇衝擊。

2. 華邦電（2344）：利基型DRAM與NOR Flash的「邊緣AI」戰略

華邦電的產品線與南亞科不同，它不跟三大原廠在標準型PC DRAM上硬碰硬，而是深耕利基型DRAM（容量較小、客製化高）與NOR Flash（程式碼儲存快閃記憶體）。

深度的受惠原因與優勢：

邊緣AI（Edge AI）的隱形贏家：AI不可能全部擠在雲端伺服器，未來會大量走向「邊緣設備」，例如智慧車用、工業自動化、智慧家電、安控攝影機與網通設備。

這些設備不需要昂貴的HBM，但極度需要低功耗、反應快的利基型DRAM以及儲存啟動程式碼的NOR Flash。華邦電正是全球NOR Flash的領頭羊。

客製化3D堆疊技術：華邦電推出全新的堆疊架構，主打用相對親民的價格，讓邊緣AI設備也能獲得高頻寬的記憶體效能，精準切中「許多企業買不起高價AI晶片」的痛點。

深度的潛在風險：爆發力較慢，受中國消費市場影響大，邊緣AI的落地需要時間普及，華邦電當前的基本面，有很大一部分仍取決於傳統消費性電子（如機上盒、網通路由器、車用供應鏈）。

若全球（尤其是中國市場）的整體消費力道持續偏弱，華邦電的營收推升力道就會顯得較為溫和，難以出現爆發性飆漲。

大箱型震盪 聰明投資人依舊能獲利

總結來說，南亞科與華邦電當前的獲利底氣還在，產業並未步入長夜，短期內不會出現無底洞式的崩盤。

高檔盤整與劇烈的股價震盪，反而為習慣操作箱型區間的投資人提供了低買高賣的價差空間。但投資景氣循環股，最忌諱的就是盯著「過去亮眼的財報」與「看似便宜的本益比」默默死守。

這裡想多提一個容易被忽略的結構性風險。

台灣加權指數從29000點飆漲到46000點只花了半年，AI相關權值股一枝獨秀拉抬整體指數，但同一時間，卻有高達七成上班族領不到平均薪資，形成GDP創15年新高、多數人卻感覺不到景氣好轉的「K型分化」。

問題是，感受不到景氣好轉、薪水又漲不贏便當錢的這群人，並不會因此放棄投資，恰恰相反，正因為本業收入被通膨與AI替代焦慮壓縮，想靠投資賺回差距的動機反而更強。

但現實很殘酷：他們能拿出來投入市場的本金，天生就不可能太多。這意味著，這群資金相對有限的散戶，如果想在記憶體這種高波動題材上追求跟大資金一樣的報酬率，很容易被迫往「以小搏大」的方向靠，例如提高融資槓桿、集中壓單一個股、追高不設停損，而不是分散布局、拉長持有週期。

當我們看到AI伺服器與終端消費市場出現失衡、當記憶體報價推升到消費端開始吃不消時，就要明白「上限風險」正在悄悄逼近；當我們看到融資餘額與K型分化同步惡化時，也要明白「籌碼風險」正在悄悄堆積。

操作記憶體雙雄，盡情享受高檔震盪帶來的波動紅利之餘，別忘了密切留意下半年AI PC、AI手機與消費電子的實際買氣，也提醒自己：槓桿是用來放大判斷力的工具，不是用來彌補本金差距的捷徑。

只要發現成本轉嫁受阻、或是自己的曝險已經超過本金能承受的範圍，適時逢高降低風險，才是能在這波行情中全身而退的贏家。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：南亞科、華邦電行情還沒結束？當心！塞港年電視只漲一成，銷量卻衰退3.2%。