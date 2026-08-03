記憶體連兩日點火、三檔亮燈漲停 市值早盤再增逾2,200億元

記憶體族群3日早盤熱度不減，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）與群聯（8299）四大指標股全面大漲，其中前三檔亮燈漲停，群聯也勁揚逾8%。四大指標股市值單日合計增加約2,208億元，總市值回到約2.48兆元。

截至早盤，南亞科鎖在396.5元，上漲36元；華邦電漲停至143元，上漲13元；旺宏漲停報110.5元，上漲10元。群聯盤中來到1,790元，上漲150元、漲幅9.15%。晶豪科（3006）及鈺創（5351）則分別鎖在198元與79.9元。四大指標股連同上周五漲幅計算，兩個交易日已漲回約4,226億元。

記憶體族群上周五受美光大漲18%激勵，多檔個股直接以漲停價開出，今日買氣繼續往上推。即使美光及SanDisk隨後出現獲利了結，台股記憶體多頭氣勢仍未降溫，顯示資金在前波急跌後持續回補，市場焦點也重新回到報價及供需基本面。

集邦先前指出，AI伺服器與高頻寬記憶體（HBM）持續排擠一般型DRAM產能，2026年DRAM供需缺口約1%至2%，2027年可能進一步擴大；群聯也表示，AI基礎建設及AI推論應用持續推升NAND儲存需求，目前市場供需仍相當緊俏，尚未看到明顯舒緩跡象。