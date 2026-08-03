台股早盤由黑翻紅 法人表示多頭格局是否生變要看這個

儘管台指期夜盤上周五大跌千點，但在美國4大指數反彈、美伊戰事降溫等效應激勵，台股大盤指數今日開盤之後由黑翻紅，法人分析，由於季線仍然呈現上揚，對大盤中期仍具助攻力量，只要沒有連續性中長黑發生，多頭掌控格局未變。

台股今日開盤之後盤中雖然一度下跌400多點，失守43000點，但之後翻紅上漲早盤最高來到43526點，上周五漲停的權王台積電則拉回下跌55元，早盤盤中最低來到2365元。今日盤面包括聯發科、日月光、南亞科等權值股強攻漲停領漲，但是法人仍然認為，今日熄火的台積電在上周五領先重回季線，後勢必須持續追蹤。

法人從量價結構分析，依技術線型解讀，台股近期走勢急殺急拉，日前於跌破季線之後，快如閃電般回測半年線，隨即在半年線有撐情況下，出現V型反彈，試圖反攻季線。只是目前月線下彎形成蓋頭反壓，並且即將下穿季線，均線組合對多頭不利，所幸季線仍然呈現上揚，對大盤中期仍具助攻力量，只要沒有連續性中長黑發生，多頭掌控格局未變。

法人也表示，台股已開始密集聚焦第2季財報和7月營收數字驗證，迎接旺季來臨，可追蹤各產業未來前景擇優選股。