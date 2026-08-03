台股反攻訊號 新台幣8月能否「黑翻紅」成關鍵

台股7月歷經劇烈震盪，自6月高點48,218點一路回檔至7月盤中低點39,384點，累計重挫8,834點，所幸在7月最後一個交易日強彈逾3,000點，創下史上最大單日漲點紀錄，也讓市場關注8月能否延續反彈行情。不過，市場人士認為，台股能否真正築底轉強，關鍵仍在外資是否停止撤出、重新回流，而8月新台幣匯價也將面臨月線能否由黑翻紅的重要考驗。

匯銀人士指出，外資7月賣超台股超過7,500億元，外資持有台股比重由5月底的48.26%降至7月底的46.77%，顯示外資並非單純調整持股結構，而是全面降低台股部位。

相較之下，國內投信則持續扮演接手角色，持股比重由4.85%提高至5.31%，自上半年以來一路加碼，反映本土法人積極承接賣壓。然而，由於外資提款規模遠大於投信買盤，仍不足以支撐市場，使台股最終進入修正階段。市場分析指出，若要讓台股真正完成打底，外資態度仍是最重要的觀察指標。

除了法人動向，市場資金面也早已透露警訊。央行公布的證券劃撥存款餘額6月便率先由增轉減，比7月股市重挫提早近一個月示警。過去幾年，證券劃撥存款餘額與台股市值幾乎同步攀升，但隨著市值持續創高，資金增幅逐漸趨緩，市場原本就存在資金追不上股價的疑慮。如今外資持續賣超，資金持續流出，更進一步壓抑市場動能。

匯銀人土認為，只有當外資8月重新轉為買超台股，加上投信及散戶持續投入資金，使證券劃撥存款餘額重新回升，才能代表市場資金面真正改善。而在此前提下，新台幣匯價8月才有機會月線由黑翻紅。