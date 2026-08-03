「川普投顧」效應8月初再度發酵 新台幣早盤15分內勁揚8.2分

韓股去槓桿、中國大陸在AI及半導體設備的突破、中東危機反覆，加上聯準會（Fed）新主席風格調適，是台股上周暴跌後反彈又締造創紀錄漲點的主因。展望後市，幾點看法供參考。首先，從上周五（31日）各股市暴漲就可知道，在韓股自7月31日起提高保證金，加上官方放話考慮再推限空令之下，全球股市這波去槓桿的賣壓應已宣洩完畢，本周起回歸基本面。

2026-08-03 00:52