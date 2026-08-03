聯發科、日月光亮燈撐盤！台積電跌逾2% 台股開低震盪翻紅

台股8月3日開盤下跌339.33點、報42,780.42點，隨後在五大權值股漲跌互見下，指數於平盤附近震盪整理。其中，聯發科（2454）、日月光（3711）投控逆勢走強，台積電（2330）、台達電（2308）、鴻海（2317）則跌逾2%，壓抑大盤表現。成交量方面，主動統一台股增長（00981A）、聯電（2303）及元大台灣50正2（00631L）交投最為熱絡，成為盤面資金焦點。

法人指出，台股上週五收復5日、10日均線，技術指標轉強，量縮價漲也反映籌碼趨於穩定，AI權值股重掌盤面。不過，月線反壓、期貨空單及Fed政策仍是變數，預期短線維持區間震盪，建議控管持股水位，聚焦台積電供應鏈及中大型AI權值股。

美股上周五收高，但科技股呈現兩樣情。亞馬遜受惠AWS雲端業務強勁成長、第二季營收優於預期，股價狂飆15.32%，創2012年來最大單日漲幅，帶動那斯達克指數上漲1%、標普500指數漲0.7%；蘋果雖營收優於預期，但服務業務不如市場預估，股價重挫7.35%。半導體股漲跌互見，輝達漲2.93%，台積電ADR小漲0.23%，日月光ADR漲1.15%，聯電ADR漲0.48%，費城半導體指數僅微漲0.07%。不過，台股期貨盤後走勢偏弱，台積電期貨盤後跌3.04%，台指期夜盤重挫1077點、跌幅2.46%，顯示市場對台股短線走勢仍趨於謹慎。

盤面上，五大權值股開盤2漲3跌。其中，聯發科與日月光投控雙雙跳空漲停，分別開在3,910元、610元；而台積電則開低35元、報2,390元，台達電開低報1,610元、鴻海開低報244.元。

回顧台股7月31日表現，集中市場指數上漲3186.45點、收43,119.75點，成交值8,353.32億元。三大法人買超873.14億元，包括外資買超675.54億元、投信買超360.20億元、自營商賣超162.59億元。

累計上週，集中市場指數跌535.09點、跌幅1.23%，周線由紅翻黑。三大法人賣超1,143.10億元，包括外資賣超824.54億元、投信買超578.16億元、自營商賣超896.72億元。

累計7月，集中市場指數跌3006.16點、跌幅6.52%，月線止步連3紅翻黑。三大法人賣超7,951.44億元，包括外資賣超7,389.27億元、投信買超2,568.85億元、自營商賣超3,131.03億元。