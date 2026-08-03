快訊

分科成績公布！數甲五標3年新低 數乙少2至5級分降幅居冠

從「不許復辟」到推動恢復 軍審重啟曝綠營內部矛盾？

Galaxy Z Fold8 Ultra開箱！摺痕退散、多工效能 雙開遊戲不卡

聽新聞
0:00 / 0:00

台股7月底開戶數達1460萬人續創高 月增11.8萬人

中央社／ 台北3日電
台股7月高檔震盪下跌，澆不熄投資人火熱。聯合報系資料照
台股7月高檔震盪下跌，澆不熄投資人火熱。聯合報系資料照

台股7月高檔震盪下跌，澆不熄投資人火熱，根據台灣證券交易所統計，截至7月底，台股累積總開戶數達到1460萬6821人，較6月底再增加11萬8840人，續創歷史新高。

進一步觀察投資人開戶數的年齡層分布，7月新增開戶數中，19歲以下新增開戶4萬3116人，增加最多，其次是20至30歲新增3萬2813人。合計30歲以下新增開戶數達7萬5929人，包辦7月整體新增開戶數63.89%，顯示台股持續朝向年輕化趨勢發展，尤其許多父母提前幫小朋友展開理財布局。

根據證交所7月投資人開戶數年齡分布統計表，19歲以下累積開戶數為82萬8674人，月增4萬3116人；20至30歲累積開戶數188萬6864人，月增3萬2813人；31至40歲累積開戶數237萬3019人，月增1萬5172人；41至50歲累積開戶數271萬8750人，月增1萬4395人；51至60歲累積開戶數240萬5868人，月增8296人；61歲以上累積開戶數427萬7195人，月增3355人；法人等其他累積開戶數11萬6451人，月增1693人。

台股

延伸閱讀

散戶逆勢越跌越買！00961、00685L單月受益人數激增 高息ETF成震盪盤避風港

6檔國內半導體ETF夯 受益人數突破43.8萬人創新高

官股資金青睞ETF成市場風向球 0052躋身買超前段班

台股上演急跌急彈震盪周 展望後市多空因素一次看

相關新聞

記憶體連兩日點火、三檔亮燈漲停 市值早盤再增逾2,200億元

記憶體族群3日早盤熱度不減，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）與群聯（8299）四大指標股全面大漲，其中前三檔亮燈漲停，群聯也勁揚逾8%。四大指標股市值單日合計增加約2,208億元，總市值回到約2.48兆元。

台股早盤由黑翻紅 法人表示多頭格局是否生變要看這個

儘管台指期夜盤上周五大跌千點，但在美國4大指數反彈、美伊戰事降溫等效應激勵，台股大盤指數今日開盤之後由黑翻紅，法人分析，由於季線仍然呈現上揚，對大盤中期仍具助攻力量，只要沒有連續性中長黑發生，多頭掌控格局未變。

台股反攻訊號 新台幣8月能否「黑翻紅」成關鍵

台股7月歷經劇烈震盪，自6月高點48,218點一路回檔至7月盤中低點39,384點，累計重挫8,834點，所幸在7月最後一個交易日強彈逾3,000點，創下史上最大單日漲點紀錄，也讓市場關注8月能否延續反彈行情。不過，市場人士認為，台股能否真正築底轉強，關鍵仍在外資是否停止撤出、重新回流，而8月新台幣匯價也將面臨月線能否由黑翻紅的重要考驗。

台股7月底開戶數達1460萬人續創高 月增11.8萬人

台股7月高檔震盪下跌，澆不熄投資人火熱，根據台灣證券交易所統計，截至7月底，台股累積總開戶數達到1460萬6821人，較...

聯發科、日月光亮燈撐盤！台積電跌逾2% 台股開低震盪翻紅

台股8月3日開盤下跌339.33點、報42,780.42點，隨後在五大權值股漲跌互見下，指數於平盤附近震盪整理。其中，聯發科（2454）、日月光（3711）投控逆勢走強，台積電（2330）、台達電（2308）、鴻海（2317）則跌逾2%，壓抑大盤表現。成交量方面，主動統一台股增長（00981A）、聯電（2303）及元大台灣50正2（00631L）交投最為熱絡，成為盤面資金焦點。

台指期夜盤跌1077點 投顧：台股留意回測壓力

台股31日大漲3186.45點，創史上最大漲點，亞馬遜財報帶動上週五美股4大指數收紅；但台指期夜盤下跌1077點，台積電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。