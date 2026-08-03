台股7月底開戶數達1460萬人續創高 月增11.8萬人

台股7月高檔震盪下跌，澆不熄投資人火熱，根據台灣證券交易所統計，截至7月底，台股累積總開戶數達到1460萬6821人，較6月底再增加11萬8840人，續創歷史新高。

進一步觀察投資人開戶數的年齡層分布，7月新增開戶數中，19歲以下新增開戶4萬3116人，增加最多，其次是20至30歲新增3萬2813人。合計30歲以下新增開戶數達7萬5929人，包辦7月整體新增開戶數63.89%，顯示台股持續朝向年輕化趨勢發展，尤其許多父母提前幫小朋友展開理財布局。

根據證交所7月投資人開戶數年齡分布統計表，19歲以下累積開戶數為82萬8674人，月增4萬3116人；20至30歲累積開戶數188萬6864人，月增3萬2813人；31至40歲累積開戶數237萬3019人，月增1萬5172人；41至50歲累積開戶數271萬8750人，月增1萬4395人；51至60歲累積開戶數240萬5868人，月增8296人；61歲以上累積開戶數427萬7195人，月增3355人；法人等其他累積開戶數11萬6451人，月增1693人。