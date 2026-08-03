台指期夜盤跌1077點 投顧：台股留意回測壓力

台股31日大漲3186.45點，創史上最大漲點，亞馬遜財報帶動上週五美股4大指數收紅；但台指期夜盤下跌1077點，台積電美國存託憑證盤中一度漲逾4%，終場僅上漲0.23%。投顧表示，台股須留意獲利回吐壓力，並觀察指數能否守穩42000點，與台積電等權值股能否提供支撐。

本週美股兩大焦點為7日公布的美國7月非農就業數據，以及太空探索科技公司（SpaceX）於美東時間4日盤後公布上市後首份財報，將分別牽動聯準會升息預期與科技股走勢。

美股31日表現，亞馬遜（Amazon）強勁獲利抵銷美國公債殖利率上升影響，美股收紅。道瓊工業指數終場上漲276.97點或0.53%，收在52485.03點，標準普爾500指數上漲52.09點或0.70%，收在7489.72點；那斯達克指數上漲251.68點或1.00%，收在25373.86點，費城半導體指數上漲8.087點或0.07%，收在11311.074點。

台股31日在台積電、信驊等多檔權值和高價股強勢漲停推升下，加權指數大漲3186.45點，創下史上最大漲點，收在43119.75點，成交值新台幣8337.13億元。外資買超675.53億元，買超金額為史上第10大，買超前10大以ETF居多，買超前10檔有多達9檔是ETF。

據台灣證券交易所資料，外資買超前10名ETF有主動統一台股增長、主動復華未來50、主動統一升級50、主動群益科技創新、凱基台灣TOP50、主動富邦台灣龍耀、元大台灣50、元大台灣50正2、主動國泰動能高息，其餘買超前10名還有凱基金。

外資賣超前10名有聯電、台塑、群創、中纖、台塑化、彩晶、台化、強茂、和桐及華邦電。