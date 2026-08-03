外資投信追買股 逢低布局

美股、台指期夜盤上周六（1日）凌晨收盤時一漲、一跌，不同調走勢困惑許多投資人。分析師指出，主要是31日台股漲太多，雖將影響台股今日走勢，但指數表現將視外資、投信兩大金主在31日同步追買的凱基金（2883）、鴻海（2317）等個股走勢，逢低不失為布局的好時機。

台股上周五（31日）報復性反彈，當日台指期夜盤則拉回修正逾千點，市場恐慌氛圍再啟。台新投顧總經理黃文清、華南投顧董事長呂仁傑指出，美股、台指期夜盤兩者漲跌迥異，主要是台股31日漲太多了，以台積電當天亮燈漲停、上漲9.98%來看，台積電ADR在30日、31日分別上漲7.64%、0.23%，顯示台積電31日現貨漲勢已超過ADR。

同樣的狀況也顯示在大盤走勢，並無礙台股接下來的中期格局。法人指出，隨8月行情上漲機率高，且季線低檔有守，倘若今日台股走低，反而是逢低撿便宜的好機會。

永豐投顧副總曾信凱、元富投顧總經理江浩農表示，台股在今日若能守穩在5日線41,665點、10日線42,834點時，將無礙後市中期反彈格局，但能否守住這二道關卡，將視外資、投信兩大金主在31日行情大漲逾3,100點時，同步進場追買的個股表現而定。

據統計，外資、投信在31日同步買超，且合計買超逾2萬張的個股，包括：凱基金（2883）、鴻海（2317）、台新新光金（2887）、長榮航（2618）、華航（2610）、合庫金（5880）、永豐金（2890）、元大金（2885）、緯創（3231）、仁寶（2324）、台積電（2330）、臺企銀（2834）等12檔。