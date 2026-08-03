櫃買攜安侯 媒合新創
櫃買中心7月31日再次與安侯建業聯合會計師事務所攜手舉辦「躍動成長Plus！創新企業媒合會」，並邀請上櫃公司意德士（7556）董事長闕聖哲分享由創櫃板成功進入資本市場經驗，及邀請創櫃板公司環球睿視董事長蘇育民分享創櫃板的切身體驗，參與的創新企業分別獲得不同面向的啟發。
櫃買中心簡立忠董事長表示，櫃買中心長期致力於扶植中小微新創企業發展，成立以來協助超過2,700家公司進入資本市場，被世界銀行譽為「扶植中小企業最有經驗的交易所」。
為配合政策打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，櫃買中心更推出創櫃板新制，攜手上市櫃公司、證券承銷商、會計師、創投公會及私募公會，以及經濟部、數發部、國發基金等政府單位，投注更多心力來扶植中小微新創企業，逐步優化企業體質以銜接資本市場。
安侯建業主席陳俊光指出，KPMG創新與新創服務團隊多年來持續陪伴企業成長，透過整合全球資源、產業洞察及專業顧問服務，協助企業掌握市場趨勢，並串聯創投機構、政府資源及跨產業合作夥伴，協助企業拓展商業網絡、發掘合作機會，進一步提升競爭力與永續發展能量，期透過與櫃買中心合作協助在地隱形冠軍進入資本市場，共同陪伴企業逐步成長，厚植國際競爭力。
本次企業媒合會邀請八家創新企業，產品與服務範圍涵蓋整合AI、能源與設備數據協助企業優化能源使用；整合第三方支付與CRM的一站式雲端SaaS平台；協助企業解決 GPU 算力調度、容器化與混合異質雲管理；細胞年輕化與卵分子重編程技術開發；結合人工智慧（AI）與血流動力學，開發心血管疾病的非侵入式診斷解決方案。
此外，還有運用AutoML與智慧電漿技術將經驗轉化為數位資產；利用邊緣AI語音引擎分離人聲與噪音；運用合成生物學與細胞編輯技術打造天然物細胞工廠等。
活動除安排創新企業發表業務簡報，並安排其與櫃買家族、上市櫃公司企業創投（CVC）或創投法人進行業務或投資洽談交流，期盼更多具潛力的創新企業能充分利用創櫃板資源，邁向資本市場發展的新階段。更多創櫃板資訊 ， 請參閱櫃買中心官網專區（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm）。
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