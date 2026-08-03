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一周盤前股市解析／載板、機器人概念 聚焦

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（31日）受到微軟財報、PCE等經濟數據優於市場預期，美股四大指數全面大漲，一開盤就大漲1,677點，終場以長紅K上漲3,186點、7.9%作收，收在43,119點，但成交金額縮至不到9,000億元。

其中，類股漲多跌少，台積電跳空走高收漲停領軍，電子權值股全面走揚，帶動類股收漲9.1%，金融股也走高收漲4.45%。分析師指出，指數跳空開高、震盪走高，站回5日、10日線之上，暫先以技術性反彈視之，建議適度短打操作因應。

統一投顧協理陳晏平表示，美國PCE降溫、微軟創下單日市值最大增量等利多，帶動費城半導體強彈，亞馬遜公告財報盤後大漲，AI概念股反攻。近期AI燒錢疑慮成為基本面殺盤主軸，在去槓桿及籌碼面凌亂下，台股技術面一度弱勢回測半年線，隨CSP大廠財報結束，台股密集法說公告財報，基本面下修疑慮將獲得底定。

搭配融資減肥，籌碼適度清洗，有利後市表現，建議觀察季線反壓是否成功挑戰。但外資期貨空單仍高，須避免過度槓桿，過度追價，反彈汰弱留強，選股以流動性佳的中大型AI權值股為主。長線追蹤族群包括台積電及先進製程／封裝、載板與PCB、電源管理相關、機箱滑軌、機器人概念、特用化學及自行車等族群。

第一金投顧協理黃奕銓認為，儘管中東地緣衝突紛擾不斷，不過，國際原油價格反彈有限，加上AI熱潮帶動企業加速投資，推升核心耐久財訂單續創歷史新高，搭配7月以來台股已修正3,000點，短期清洗投機浮額、過度回調，跌深反彈行情有望延續。

機器人 微軟 PCE

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