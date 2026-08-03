蔡明彥專欄／半導體供應鏈 短打優選

韓股去槓桿、中國大陸在AI及半導體設備的突破、中東危機反覆，加上聯準會（Fed）新主席風格調適，是台股上周暴跌後反彈又締造創紀錄漲點的主因。展望後市，幾點看法供參考。首先，從上周五（31日）各股市暴漲就可知道，在韓股自7月31日起提高保證金，加上官方放話考慮再推限空令之下，全球股市這波去槓桿的賣壓應已宣洩完畢，本周起回歸基本面。

從基本面來看，上周跟AI供需關聯最大的韓國記憶體廠以及美國四大CSP公司的財報與展望均已公布。整體來看，韓國兩大記憶體廠都表示記憶體供應吃緊的狀況預期2028年才有機會紓緩；兩家公司60%-70%產能都已被AI大廠所需的HBM綁定。

就供給面來看，今年年底到明年第1季前三大廠雖有部分產能開出，可稍解短期供給吃緊現象，但規模較大的新廠產能多得等到2028年才能開出。所以記憶體報價或許再上攻動能減弱，但報價也不容易大跌，供應商獲利前景尚不致大幅下修。

其次，美國四大CSP廠財報也均已公告。以市場反應來看，只有臉書在AI算力的鉅額投資跟回報令市場失望，其他三家的營運內容均顯示AI業務都有高於整體營收成長的表現。這四大廠中除微軟之外，均維持2027年AI投資將較今年更高的看法不變。所以市場先前預估2027年全球AI總投資金額上看1兆美元的預期不變，台灣的AI供應鏈至少到年底前業績無烏雲，在股價經過這波去槓桿調整之後，又給看好AI前景的投資人提供進場的機會。

中國大陸AI軟硬體進步神速優於市場預期的威脅方面，需知月之暗面的Kimi k3模型還是用輝達（NVIDIA）的GB300訓練的；而且該公司雖有好模型，但公司能提供給用戶的算力根本不敷潛在消費者需求，因此，在模型發表兩天後，就不再接受新客戶。顯示中國大陸即使可以提供便宜且與西方效能相近的AI，但因整體算力投資相較美國仍偏低，拉長時間來看，恐難滿足AI應用長期發展所需，對美國AI公司的威脅應屬可控。

至於在官方全力支持下開發出的28奈米DUV顯影設備，目前看來還是對成熟製程廠商威脅比較大。而且，設備造得出來也不代表下游半導體廠商的製造能力與良率就可以提升，這從三星跟Intel即使都有EUV機台，卻仍難以和台積電（2330）競爭，可見一斑。

展望後市，在融資大減、AI需求與投資未見修正下，預期跌深反彈將是本周短線主軸。後續變數建議關注包括中東情勢發展，由於美軍跟俄羅斯一樣無力完全阻斷無人機襲擊，中東局勢能否如哈瑪斯勢力退出加薩一樣漸入佳境？將影響油價走勢，從而影響通膨高低，進而牽動Fed升降息與否的預期，最終與大部位資金進出綁定。美國30年期長債已升抵5%之上警戒區，對股市負面影響逐漸顯現，通膨數據要緊盯。

其次，經過韓國這波暴倉、熔斷反覆洗禮之後，包括台灣在內各國監管機構對於投資人過度信用擴張都已有警覺，預期第2季那種暴漲行情難以再現；加上急跌之後上檔套牢籌碼嚴重也需時間消化，因此，預期整個8月行情研判整理機率較高。操作上建議不追高，持續留意量價是否配合。半導體類還是供不應求態勢短期間最難逆轉的類股，有利於該類股反彈的時間與強度，可列為短線操作首選。

（作者是群益投顧董事長）