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就市論勢／AI 供應鏈 分批布局

經濟日報／ 歐陽渭棠（凱基投信投資長）

盤勢分析

近期全球股市呈現「高檔震盪、月底急殺、半導體股領跌」走勢。受全球半導體股承壓影響，台股同步呈現震盪格局，加權指數最低點距6月歷史高點已回落逾18%。造成半導體股重挫的核心因素，是中國大陸半導體自主化及AI融資疑慮。

首先，大陸記憶體大廠長鑫科技於上海STAR板掛牌首日大漲逾466%、募資約86億美元，躍居陸市值最高晶片股，引發記憶體供給競爭疑慮，相關競爭廠商單日重挫8%至14%，記憶體與AI硬體股自6月高點以來，市值蒸發逾2兆美元。

此外，陸國企傳出開始量產浸潤式DUV曝光機，衝擊艾司摩爾（ASML）及半導體設備供應鏈，且市場傳出輝達洽談逾7,500億美元AI基礎設施交易，並可能為OpenAI提供高達2,500億美元租賃擔保與3,500億美元晶片採購融資，「循環融資」疑慮重燃，引發AI泡沫擔憂，拖累全球半導體類股出現高檔獲利了結賣壓。

投資建議

AI產業基本面亦未見反轉，CoWoS產能持續吃緊，美系雲端服務廠商今年資本支出共識更持續上修，強勁算力需求仍支撐AI供應鏈結構性成長。建議投資人在本波去槓桿與估值重評階段須嚴控現金部位，可利用股市回檔之際，分批布局AI供應鏈相關族群及個股。

供應鏈 布局 半導體

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