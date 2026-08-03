背光模組三雄衝刺轉型

背光模組三雄瑞儀（6176）、中光電及達運積極布局新事業，拓展新利基。瑞儀砸重金投入奈米壓印與晶圓級光學元件平台建置，預期2028年露曙光。中光電旗下無人機關鍵零組件遙控器已取得認證標章並開始出貨，並加速布局美、日市場。達運則加速醫材等新事業布局。

瑞儀董事長王昱超表示，雖然因併購併列一次性激勵獎金約4億元而侵蝕獲利，今年第2季每股純益降至0.52元，為33季來新低。但上半年毛利率受惠於產品結構優化，改寫同期新高。瑞儀將積極發展雙引擎策略，除維持筆電與車載背光模組的市場優勢外，更投入大量資金於奈米壓印與晶圓級光學元件平台。

王昱超強調，新事業布局已取得軍工客戶與醫療領域的實質進展，部分訂單預計今年底開始出貨。瑞儀近年透過跨國收購與高門檻技術的布局，將有助於2028年達成新事業放量成長的目標。

中光電子公司的無人機整機業務預估將占該公司今年營收逾九成，關鍵零組件遙控器已取得認證標章並開始出貨。今年對國內大型新標案看法較保守，將以既有政府專案及延續性標案為營運重心，同時加速布局美、日市場，鎖定非紅供應鏈，深化與國際大廠合作，拓展海外商機。

中光電總經理林惠姿表示，節能產品第3季在電視及公眾顯示器進入傳統備貨旺季，推升大尺寸OLED顯示器及ODM車載業務可望維持穩健成長；然而NB產品受記憶體及關鍵零組件供應吃緊、價格上漲等因素影響，品牌客戶下單相對保守審慎，預期節能產品整體出貨將較第2季微幅成長。

達運董事長蔡國新表示，將採取雙軸並進的經營策略，在光電本業提升營運效率、改善品質及獲利能量；並加速生醫相關的新事業布局，拓展更多合作機會。達運轉投資的新事業，去年合計貢獻營收5%，今年將持續成長。

達運今年初將湖口部分廠房出售予力成旗下晶兆成科技，交易總金額17.8億元，預估處分利益11.36億元，已於第2季完成認列。