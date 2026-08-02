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台股漲太快回跌 展望八月 法人：籌碼面掌控盤勢

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股七月因為先前漲太快回跌，展望八月，法人認為，8/26輝達財報將決定籌碼面會否繼續點火。聯合報系資料照
台股七月因為先前漲太快回跌，展望八月，法人認為，8/26輝達財報將決定籌碼面會否繼續點火。聯合報系資料照

七月台股走完了一段由盛而衰的完整過程，月初指數還在四萬七千點附近，市場對AI供應鏈的信心幾乎沒有鬆動，進入下旬之後賣壓一波接一波湧現，月底更是接連重挫，加權指數一路測到半年線附近才勉強止住。永豐投顧認為，這波下跌不是被某一則突發利空引爆，而是幾個原本就存在的壓力在同一段時間交疊，其中最根本的一項，就是這一段漲得太快、太多了。

展望八月，對台股來說是題材相對少的月份，盤勢容易被籌碼面主導而不是被基本面推動。最大的事件是八月二十六日的輝達財報，雲端業者的資本支出計畫會不會繼續往上調、市場對2027到2028年的獲利預估是否有機會重新上修，將決定能否重新為整體AI點火。

永豐投顧指出，台股正乖離越大，帳上有獲利的籌碼越多也越不安定，只要出現一個像樣的理由賣壓就會集中出現，七月的回檔本質上就是一次乖離的收斂。市場對「AI資本支出」的看法也變了，過去兩年，雲端業者每一次上修資本支出，市場都當成成長機會被放大的訊號，願意給更高的評價倍數；但當利率停在高檔、資金成本回不去，同樣一筆資本支出開始被重新解讀成折舊、電力與利息費用，會實實在在吃掉未來幾年的自由現金流。油價這一端同樣不能忽略，中東緊張情勢始終沒有真正解除。

渣打銀行指出，觀察MSCI台灣指數前十大成分股，可以看到完整且垂直整合的AI產業鏈，涵蓋晶片電阻、先進印刷電路板、液冷散熱、電源管理及積體電路設計，相較南韓會有更大的表現空間。

永豐投顧也認為，產業基本面沒壞，只是高峰後移，高階晶片、AI伺服器與關鍵零組件的需求並沒有減少，這是節奏的改變，不是需求的消失。此外，七月資金面相當值得留意，外資單月賣超超過七千五百億元，三大法人合計賣超也在五千七百億元以上，接手的是本土資金，投信持股比重同期由4.85%上升到5.31%，從上半年就一路加碼，因此本次回檔要打底轉強，外資的態度至關重要。

台股 籌碼面 法人

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