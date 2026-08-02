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賣壓大幅收斂 台股出現量縮強漲結構 法人：關注成交量是否放大

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數上周五上漲3,186點，收在43,119點，成交量8,877億元。籌碼面部分，三大法人買超873.1億元，其中外資現貨買超675億元，期貨淨空單增加1,498口至82,515口。投信買超360.2億元，自營商賣超162.5億元。上周台股下跌535點，跌幅1.2%，周線紅翻黑。7月下跌3,006點，跌幅6.5%，也終止了月線三連紅。

永豐期貨指出，受微軟財報激勵，台股7月30日夜盤率先引爆強勁漲勢，並於7月31日現貨市場展開報復性反攻。早盤大盤直接跳空大漲開出，隨後在權值股無差別拉抬的情況下，終場狂飆3,186點，刷新台股單日最大漲點紀錄的同時順便收復4萬點大關。盤面上，先前出現修正的科技股集體大反攻，上市多達113家亮燈漲停，台積電（2330）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、京元電子（2449）等半導體指標股全數逼近或鎖死漲停，半導體類股指數狂飆近10%，成為此次V轉的關鍵。

永豐期貨分析，整體來看，大盤在經歷連續洗盤與去槓桿後，7月31日一舉將前幾日的跌幅迅速收回。值得注意的是，大盤雖呈現暴力式大漲，但總成交量卻萎縮至8,877億元，顯現高檔拋售賣壓大幅收斂、市場籌碼出現量縮強漲結構。在籌碼洗淨且技術面短線急拉下，後續投資人可以持續關注成交量是否持續擴張，以及盤面結構能否持續穩定。

台股 成交量 法人

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