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融資數據突然消失 是誰在「四貸同堂」熱潮下，不讓市場看清槓桿？

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融資數據突然消失 是誰在「四貸同堂」熱潮下，不讓市場看清槓桿？

聯合報／ 記者藍鈞達
台股上周一度重挫，CMoney卻突然公告，停止提供融資維持率、融券維持率及整體維持率，相關歷史資料也將陸續下架，引發市場關注。聯合報系資料照
台股上周一度重挫，CMoney卻突然公告，停止提供融資維持率、融券維持率及整體維持率，相關歷史資料也將陸續下架，引發市場關注。聯合報系資料照

雖然台股上周五大漲3186點，提振市場多頭氣氛，但在此之前，台股一度重挫並跌破四萬點大關，就在投資人急著尋找槓桿風險指標時，CMoney卻突然公告，停止提供融資維持率、融券維持率及整體維持率，相關歷史資料也將陸續下架，引發外界質疑主管機關試圖「蓋牌」的聲音。

表面上看，CMoney表示，由於證交所未提供完整信用交易維持率資料，平台過去只能依公開資訊推估，因與證交所公告數值不同，為避免造成市場疑慮，決定停止提供。但實際上，為什麼突然下架，有沒有其他因素要求？市場上的明眼人一看便知。

真正值得追問的問題，也不是有沒有人要求下架，而是當市場高度關注槓桿風險時，如果主管機關提供的資料不夠充分，讓投資人需要透過民間機構了解市場狀況，官方該做的第一件事，難道不該是檢討資料上的正確及有效性？

直接看官方提供的融資維持率，是採「整戶合併」計算，當股市大跌時，會有融券（做空）賺錢，這些獲利抵銷融資虧損，直接拉高了整體維持率。但問題是，這無法代表可能被斷頭的現實狀況。此外，因為是整體數據，不少大戶部位維持率高，進一步平均掉散戶部位，也很可能掩蓋掉真實的情形。

民間的推估未必精確，也應清楚標示計算限制；但市場願意大量引用民間數據，本身就代表官方資訊存在缺口。主管機關若認為民間數據容易誤導，合理做法應是提供更完整的官方資料，而不是只要求市場接受一個被平均後的數字。

更諷刺的是，主管機關好不容易開始重視「四貸同堂」問題。但對於股市走低後的首波重災區，也就是融資情況，卻用消極的態度面對，連資訊揭露都意興闌珊，實在很難讓人相信，真的有正視槓桿過度的問題。

一方面高喊要注意散戶槓桿，另一方面卻只公布難以反映追繳分布的平均值，甚至讓市場原有的民間參考指標消失，難免讓人懷疑，主管機關真正想做的不是管理風險，只是管理市場對風險的感受。（系列六之二）

槓桿 市場 融券

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