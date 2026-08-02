外資認錯回補股 看過來

台股上周五（31日）暴漲3,186點，一舉刷新多項歷史紀錄，當中外資單日大舉買超台股高達675.5億元，為史上第十大單日買超，先前遭外資調節的優質標的率先獲得「認錯回補」，推升緯創、華通、台積電等15檔指標股強勢開高走高，多檔更衝上漲停，展現反彈氣勢。

華南投顧董事長呂仁傑、第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國等指出，外資於上周五（31日）的強勢回補675.5億元，不僅消弭市場先前過度恐慌的氣氛，也為大盤奠定堅實底氣；操作上，可優先聚焦AI基礎建設股，包含先進製程、伺服器組裝、高階PCB的實質受益產業龍頭股，採取逢低分批布局策略，隨資金趨勢順勢操作。

統計上周三大法人買超逾2,000張，且外資先前賣超但於上周五轉為買超個股，包含緯創、友達、華通、仁寶、鴻海、英業達、永光、台積電、華碩、光洋科、定穎投控、宇瞻、正達、映泰、聯一光等15檔。

台積電無疑是本輪回補浪潮的核心焦點。台積電日前遭外資連續七天調節賣壓，但上周五外資大舉回補13,780張，推升股價單日飆漲220元創其史上最大漲元，以漲停價2,425元強勢作收，這也是台積電掛牌上市以來歷史上極為罕見的第三次漲停。法人分析，從產業後市來看，高效能運算（HPC）與AI晶片代工需求持續爆發，先進封裝CoWoS產能吃緊態勢延續至下半年，台積電強勁的營運動能有望吸引長線資金大舉重返。

AI伺服器供應鏈同樣是外資大舉回補的重鎮，其中，緯創獲三大法人單周買超41,036張奪冠，股價單日強攻漲停收在176元；鴻海亦獲三大法人單周買超10,744張，外資終結連三賣，股價大幅上漲21元收在250.5元。法人表示，隨著輝達新一代架構陸續放量出貨，AI伺服器代工廠的營收規模與毛利率具確定性，長線成長軌跡清晰。

此外，PCB大廠華通、車用/AI板廠定穎投控亦受法人資金青睞，單周買超分別達17,199張、4,786張，推升股價單日分別大漲9.74％、9.9％，股價各收在169元、99.9元。