AI 鏈股息豐收 股東荷包滿滿

上市櫃公司去年獲利大豐收，股利發放金額雖也創下歷史新高，但對投資人來說，憂喜兩樣情，因為包含發放股利、現金股利的公司家數都在減少，股利多的公司集中在台積電、廣達、緯穎等AI供應鏈，小股東荷包滿滿。

上市櫃公司去年獲利4.5兆元、現金股利2.49兆元，雙雙寫下歷史新高紀錄，不過，據統計，雖然上市櫃公司不斷增加，已達1,981家之多，但發放去年度股利（股票+現金）的公司為1,461家，較前一年度的1,513家減少，同時，決議發放現金股利的公司家數也僅為1,453家，較前一年度的1,502家下降，而發放股票股利的公司也僅有138家，不如前一年度的174家。

進一步檢視決議發放現金股利的公司，有632家的發放總額優於前一年，這些族群雖帶動整體獲利、股利成長，卻也凸顯產業或族群間差異化逐漸擴大現象。

發放現金股利總額成長較大的公司，主要集中在先進製程、組裝、電源供應器、伺服器、散熱等AI供應鏈及金控股，包括台積電的5,705億元、鴻海1,009億元、廣達602億元、華碩311億元、台達電301億元，以及中信金491億元、中華電403億元，另外，包括緯穎、兆豐金、台新新光金、元大金、玉山金、華南金、第一金、緯創、凱基金、永豐金等發放的現金股利，也都較前一年成長。