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台股6,500億股息活水來了！廣達、中信金等將躍多頭行情重要推手

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照。
台股示意圖。聯合報系資料照。

台股8月將迎來新一波現金股利狂潮。雖台股短線震盪，但上市櫃公司在6月底召開年度股東會完成後，許多公司開始陸續除權息，排定在8月開始發放現金股利，在廣達、中信金等重量級「大咖」助陣中，合計發放金額高達6,500億元，將為8月多頭行情最大靠山。

上市櫃公司受惠AI需求大爆發，高階製程與封測、PCB、組裝、散熱等族群獲利大躍進，去年包括台積電、緯穎、川湖、鴻勁、祥碩、華碩、奇鋐、漢唐、智邦等234家公司獲利均創歷史新高，全體公司合力交出4.5兆元獲利，寫史上單年獲利新高紀錄，全體公司現金股利跳升至2.49兆元歷史新高，較前一年大增近2,000億元，小股東也荷包滿滿。

上市櫃公司在6月底召開完年度股東會後，陸續除權息、發放現金股利。據統計，已排定在8月發放現金股利的公司，達451家，金額最大的首推廣達的602億元、中信金的491億元居次，中華電403億元、台新新光金248億元、元大金239億元緊追在後，其它將發放超過100億元的公司還有華南金、第一金、緯創、永豐金、聯詠、遠傳、鴻勁、長榮航、鈊象等公司。

另外，超過50億元的公司包含研華、彰銀、上海商銀、智邦、亞泥、技嘉、漢唐、英業達、聯強、陽明、元太、遠東新、健鼎、台灣高鐵、南亞、亞德客-KY、華航等，而8月合計將發放的現金股利達6,589億元，將是台股8月行情的最重要推手之一。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清指出，上市櫃去年合力交出4.5兆獲利佳績，市場看好今年獲利，預計將配發的現金股利也可望突破4兆元大關，將吸引投資人氣持續回籠，有利股市資金行情。

台股 股息 鴻勁

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AI 鏈股息豐收 股東荷包滿滿

上市櫃公司去年獲利大豐收，股利發放金額雖也創下歷史新高，但對投資人來說，憂喜兩樣情，因為包含發放股利、現金股利的公司家數都在減少，股利多的公司集中在台積電、廣達、緯穎等AI供應鏈，小股東荷包滿滿。

外資認錯回補股 看過來

台股上周五（31日）暴漲3,186點，一舉刷新多項歷史紀錄，當中外資單日大舉買超台股高達675.5億元，為史上第十大單日買超，先前遭外資調節的優質標的率先獲得「認錯回補」，推升緯創、華通、台積電等15檔指標股強勢開高走高，多檔更衝上漲停，展現反彈氣勢。

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