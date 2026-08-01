法人看好新日興受惠國際手機趨勢 全年EPS倍數成長至5.6元

台股在昨天7月最後一個交易日創下3186點的史上最大漲點，7月既有史上最大漲點，亦出現史上第3大跌點，更有多達14個交易日盤中高低差逾千點，可說是台股史上最瘋狂的1個月，讓投資人感受到雲霄飛車般的行情巨震。

2026-08-01 05:50