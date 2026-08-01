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法人看好新日興受惠國際手機趨勢 全年EPS倍數成長至5.6元
Samsung發布2026年新款折疊螢幕式手機，推出Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra與Galaxy Z Flip8，售價分別為1,899美元起、2,099美元起及1,199美元起，其中Fold8 Ultra與Flip8均較前代上漲100美元。
Apple則預計於第3季發布其首款折疊螢幕式手機，為Book-Type，且為闊比例型態。Apple產品尚未上市，已有華為、Samsung等品牌仿效跟進，預期闊比例的Book-Type 2027年將成為主流。
法人機構預估，Apple初代產品生命周期出貨量為1,000~1,200萬台，且上市後，將對品牌定位相似的華為與Samsung帶來銷售壓力。
而新日興（3376）於折疊螢幕式產品Hinge與美系客戶已開發多年，此美系客戶將於第3季發布其首款折疊式螢幕手機，新日興為Hinge供應商之一。折疊式螢幕手機Hinge為新日興今年下半年至明年營運成長動能，預估2027年手機Hinge營收比重將達四成以上，分析師預估今年每股股（EPS）將成長至5.6元，較去年的1.63元倍數成長。
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