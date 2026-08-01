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以一間房一籃股票借出四種貸款的「四貸同堂」 多重槓桿高風險玩投資

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
四貸同堂的核心，在於如何快速籌集資金投入股市大賺一筆。股市示意圖。聯合報系資料照
四貸同堂的核心，在於如何快速籌集資金投入股市大賺一筆。股市示意圖。聯合報系資料照

股市劇烈震盪之際，「四貸同堂」一詞成為熱門用語，但這並非突然出現的新現象，而是歷經房市多頭、低利率環境、高股息ETF（指數型股票基金）熱潮，以及AI股行情的推波助瀾，借貸逐漸成為投資股市的重要資金來源，長時間累積演變而成。

過去，投資人若本金不足、想借錢買股票，多半透過券商融資；隨著房價大漲，部分投資人開始利用房屋增貸取得資金投入股市。到了2024年，高股息ETF掀起全民投資熱潮，加上低利率環境延續，市場更出現「借房貸買ETF」、「貸房入股」等現象，借貸投資風氣逐漸擴散。

如今，借貸投資已不只是單純的融資或房屋增貸，而是多種資金工具交錯運用，包括房貸、房屋增貸、股票融資、股票質押，以及信用貸款等。「四貸同堂」成為市場用來描述多重槓桿投資的新名詞。這場從「貸房入股」演變而來的高槓桿操作，不僅改變部分家庭的資產配置，也讓金融市場開始關注，當股市不再持續上漲，層層堆疊的借貸風險是否會浮現。

四貸同堂的核心，在於如何快速籌集資金投入股市大賺一筆。籌資的管道若要靠薪資累積或存錢，速度往往難以跟上市場行情，因此部分投資人開始尋找成本較低的資金來源。相較於無擔保貸款，房屋增貸因有不動產作為抵押，利率通常較低，成為不少人擴大投資部位的工具。

這種操作模式在2024年高股息ETF熱潮期間受到大量討論。市場甚至流傳「借二買八套六」的說法，也就是借入約2%利率的資金，投入號稱可創造8%收益的高息ETF，期待賺取其中約6個百分點的利差。不過，這類算法建立在投資報酬穩定、配息持續的前提下，實際投資結果仍會受到股價波動、配息調整及利率變化影響，並非沒有風險的套利模式。

部分投資人進一步將股票作為抵押品，再向銀行、券商，或證券金融公司借款投入市場，形成「房屋增貸買股票、股票質押再加碼」的循環。當市場上漲時，槓桿能放大獲利；但一旦股價下跌，也可能面臨追繳、被迫賣股，以及現金流壓力。

除了房屋與股票相關借款外，車貸、信用貸款等也被納入「四貸同堂」的範圍。相較於房貸，車貸與信貸利率通常較高，且車輛具有折舊特性，若利用高成本資金投入股市，等於以較高的負債成本押注投資報酬。一旦市場反轉，不僅可能面臨投資損失，還必須持續承擔貸款本息壓力。

市場所稱「四貸同堂」，並非官方金融分類，而是形容投資人同時運用多種借貸工具放大投資槓桿，一般認為包括房貸、房屋增貸、股票融資與股票質押四大類，也有人將信貸、車貸等消費性貸款納入，凸顯部分投資人透過多重借款籌措資金投入股市的現象。

從「貸房入股」到「四貸同堂」，看起來是投資資金來源愈多元，但投資人利用負債追逐資產增值的心態，當資產價格持續上漲時，槓桿能放大報酬；但當市場反轉時，層層堆疊的借款也將成為壓垮借款人財務的壓力來源。

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