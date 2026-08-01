超瘋狂7月！台股單日飆升3,186點 指數一個月內包辦最大漲點與跌點

台股昨（31）日報復性強彈，受惠美國6月個人消費支出（PCE）平減指數降溫，加上微軟財報優於預期，帶動半導體股反彈，日、韓股市各漲4%、17.9%，台股氣勢如虹，終場飆漲3,186點收43,119點，創史上最大漲點，並收復5日及10日線，成交量縮至8,877億元。

台股7月宛如失速列車，一個月內寫下史上最大跌點與最大漲點兩大紀錄，22個交易日中有14日大盤指數高低點差逾1,000點，堪稱史上最瘋狂7月行情。月線大跌3,006點，是史上第三大跌點。

台股7月走勢

台股昨日締造六大驚奇，包括一、集中市場史上最大收盤漲點3,186點及盤中漲點3,281點；二、上市櫃合計市值增加10.9兆元歷史最大，回升至150.3兆元；三、台積電（2330）史上第三次收漲停2,425元，單日漲220元、漲幅9.9%、市值一口氣增加5.7兆元均創高；四、盤面共31檔千金股亮燈漲停；五、前20大權值股有12檔漲停，是難得一見榮景；六、台指期在交易時段漲3,392點、創歷史最大漲點。

三大法人買超873.1億元，其中，外資回補675.5億元，歷史第十大紀錄，並終止連三賣，台指期留倉淨空單增加1,498口至82,515口；投信大買360.2億元，史上第三高，連28買、累計買超3,098.2億元；自營商賣超162.5億元，自行買賣部位則買57.4億元；八大公股行庫調節245.8億元，為日後護盤儲備銀彈。

在行情反彈可期下，昨融資餘額再度回升。集中市場增加135.9億元至5,074.6億元，櫃買市場增加31.4億元，合計上市櫃增加167.3億元。

台股周線跌535點或1.2%，由紅翻黑，但留下3,734點長下影線，周成交量增至4.8兆元。月線則跌3,006點或6.5%，終止連三紅走勢，月成交量縮至22.9兆元，單月第三多。