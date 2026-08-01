台積曾繁城寵妻 贈股逾121億元

台積電（2330）董事曾繁城昨（31）日申報，將贈予妻子陳韓5,000張台積電股票，以台積電昨收盤2,425元計算，市值高達121.25億元，是目前上市櫃公司中董事或高階主管贈與家人金額最高的一筆。

先前曾繁城也在2021年同樣申報5,000張台積電股票贈與妻子陳韓，以台積電當時收盤價每股605元計算，市值約30.25億元，五年後同樣的股票已翻四倍價格。曾繁城贈與後仍持有約2.44萬張台積電股票。

美股ADR反彈與大客戶群財報展望正向，台積電昨日開高走高，終場收漲停價2,425元，上漲220元，換算單日市值暴增5.7兆元，總市值回升至62.89兆元；記憶體族群旺宏、華邦電、南亞科、群聯等多檔同步漲停，四家公司市值回升逾2,100億元。

自2015年6月1日台股每日漲跌幅限制由7%放寬至10%，台積電包含昨日在內，近年罕見有三次漲停，包括2020年7月27日當天收424.5元、漲38.5元；第二次是2025年4月10日以863元作收、漲78元。

走過2020年疫情低谷，台積電從當年度開始一路上升，昨日收盤價較2020年漲停當日，六年來暴漲5.7倍。

台積電是台股權王，攻上漲停2,425元，寫下多個紀錄，包括單一權值股貢獻加權指數1,751點為單日最高貢獻；單日市值暴增5.7兆元創紀錄，相當於單日增加一個聯發科；股價大漲220元也是單日最高。