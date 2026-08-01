聽新聞
0:00 / 0:00

台股創史上最瘋漲點3168！夜盤重挫 專家促勿追高

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
七月是台股史上最瘋狂的一個月，不但在昨天創下最大漲點三一八六點，更有多達十四個交易日盤中高低差逾千點。記者余承翰／攝影
七月是台股史上最瘋狂的一個月，不但在昨天創下最大漲點三一八六點，更有多達十四個交易日盤中高低差逾千點。記者余承翰／攝影

台股在昨天七月最後一個交易日創下三一八六點的史上最大漲點，七月亦出現史上第三大跌點，更有多達十四個交易日盤中高低差逾千點，可說是台股史上最瘋狂的一個月，讓投資人感受到雲霄飛車般的行情巨震。

夜盤仍重挫 行情未穩

台股昨天雖創史上最大漲點，但盤勢仍不穩定，台股夜盤昨天開盤後再度重挫逾一千五百點，讓下周一台股開盤再添變數。

南韓救股災 緩解恐慌

昨天台股在台積電罕見出現史上第三次漲停百分之十的行情帶動下，加權股價指數終場以四萬三一一九點作收，漲幅百分之七點九八，創史上第二大漲幅。台積電不只現貨漲停，期貨近月與遠月也同步漲停，聯發科、日月光投控等權值股同飆漲停。

國際股市強彈，台股周五表現強勢，除了受美股財報、科技股大漲激勵外，韓股殺出生路也是原因之一。

南韓股市身為這波全球股市血洗慘案的主角，經過連日劇烈去槓桿後，周五迎來強勁反彈，在南韓政府注資干預下，飆漲高達百分之十七點九一。有了南韓股市帶頭衝，融資浮額近日已獲大清洗的台股，也在多頭領軍下，順勢反攻，一掃陰霾。專家認為，帶動台股深Ｖ反彈的其實是南韓股市。

富邦投顧董事長陳奕光表示，解鈴還需繫鈴人，韓版國安基金進場後，韓股飆漲，為跌勢踩煞車，穩定基金進場後，緩解市場恐慌，此處應該就是低點。

軋空回補潮 助漲台股

陳奕光說，軋空買盤也助漲台股漲勢。由於台股七月大幅回檔，從六月廿三日高點四萬八千點一路跌到七月卅日的破四萬點，空頭已斬獲八千點，賺了不少，選擇此時回補空單獲利了結。台股卅一日成交量只有八三三七億元，明顯量縮，但並非買盤不強，而是因為不少股票漲停買不到，影響成交量。

台股還有優秀基本面支撐，陳奕光說，第二季財報密集公布，「我們台灣財報愈開愈好」，八月十四日上市櫃公司財報公告申報結束前，數字應該會非常精彩，「回歸基本面就是台灣的優勢」。

投資人高度關注的個股表現，台積電開高震盪午盤後攻漲停，尾盤以漲停價二四二五元作收，大漲二百二十元，收盤罕見漲停；聯電以一二一元漲停價收盤；先前落難的國巨也以五○二元漲停價收盤。

台股周五收七月月線，指數重挫三○○六點，月初指數還在四萬七千點附近，不料七月賣壓一波接一波，月底指數慘摔，加權指數一路拉回，直到半年線附近才勉強止跌，趕在最後一個交易日回血。

陳奕光認為，台積電的漲停及大盤的深Ｖ反彈，可視為後續反彈訊號，下周有機會挑戰月線及季線，雖然可能仍有劇烈震盪，但四萬點應可逐漸成為重要支撐，八月區間在四萬點至四萬六千點。

也有分析師認為，季線附近有一波套牢賣壓，需要時間消化，加上聯準會九月有可能升息，大盤直接Ｖ型反轉機會不大，投資人仍應避免追高。

台股 台積電 韓股

延伸閱讀

多頭反攻台股畫出超深V反彈！一日飆漲3186點…史上最狂

台股飆漲3186點創紀錄 總市值激增逾10兆元

台股創史上最大漲點 新台幣強升1.62角收32.292元

台股融資減肥醞釀反彈 台指期夜盤一度勁揚千點

相關新聞

亞股反彈、融資退潮 為健康行情鋪路

南韓、台灣與中國大陸的散戶投資人近期已大力降低融資餘額，投資人認為，這樣的轉變將為亞洲股市迎接更健康的反彈回升鋪路。

台股創史上最瘋漲點3168！夜盤重挫 專家促勿追高

台股在昨天七月最後一個交易日創下三一八六點的史上最大漲點，七月亦出現史上第三大跌點，更有多達十四個交易日盤中高低差逾千點，可說是台股史上最瘋狂的一個月，讓投資人感受到雲霄飛車般的行情巨震。

台股劇震洗出場 法人：想想你是在投機，還是投資

台股七月上演由盛而衰的完整劇情，指數不斷回測，也使得融資擔保維持率不斷下降，醞釀的斷頭賣壓終於在最後一周爆發，周一至周四指數累計大跌三千七百點，所幸周五出現跳空大長紅，扳回三千一百多點的顏面，最終周指數以下跌五三五點、跌幅百分之一點二三，留下三七三四點的極長下影線。

元大MSCI金融 抗波動

元大MSCI金融（0055）近一周股價上漲5.03%，近一周台股大洗三溫暖，7月最後一個交易日展開報復性大反攻，加權指數勁揚3,186點寫下歷史最大漲點重新站回4萬點大關之上，而元大MSCI金融7月31日收在44.69元，率先大盤改寫歷史新高價位，近期金融股展現出抗跌跟漲力道。

鴻勁目標價喊到12,500

鴻勁（7769）召開第2季法說會釋出強勁營運展望。外資高盛、花旗、摩根士丹利（大摩）證券同時出具最新個股報告，皆維持「買進」及「優於大盤」評等，後市可期。

ETN趨勢導航／元大金融配息N 犀利

台股本周加速趕底、測試下檔支撐，隨資金去槓桿接近尾聲及科技巨頭財報利多助威，在半年線附近止跌回穩後重啟漲勢，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大金融配息N（020036）漲5.34%最優。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。