台股創史上最瘋漲點3168！夜盤重挫 專家促勿追高

台股在昨天七月最後一個交易日創下三一八六點的史上最大漲點，七月亦出現史上第三大跌點，更有多達十四個交易日盤中高低差逾千點，可說是台股史上最瘋狂的一個月，讓投資人感受到雲霄飛車般的行情巨震。

夜盤仍重挫 行情未穩

台股昨天雖創史上最大漲點，但盤勢仍不穩定，台股夜盤昨天開盤後再度重挫逾一千五百點，讓下周一台股開盤再添變數。

南韓救股災 緩解恐慌

昨天台股在台積電罕見出現史上第三次漲停百分之十的行情帶動下，加權股價指數終場以四萬三一一九點作收，漲幅百分之七點九八，創史上第二大漲幅。台積電不只現貨漲停，期貨近月與遠月也同步漲停，聯發科、日月光投控等權值股同飆漲停。

國際股市強彈，台股周五表現強勢，除了受美股財報、科技股大漲激勵外，韓股殺出生路也是原因之一。

南韓股市身為這波全球股市血洗慘案的主角，經過連日劇烈去槓桿後，周五迎來強勁反彈，在南韓政府注資干預下，飆漲高達百分之十七點九一。有了南韓股市帶頭衝，融資浮額近日已獲大清洗的台股，也在多頭領軍下，順勢反攻，一掃陰霾。專家認為，帶動台股深Ｖ反彈的其實是南韓股市。

富邦投顧董事長陳奕光表示，解鈴還需繫鈴人，韓版國安基金進場後，韓股飆漲，為跌勢踩煞車，穩定基金進場後，緩解市場恐慌，此處應該就是低點。

軋空回補潮 助漲台股

陳奕光說，軋空買盤也助漲台股漲勢。由於台股七月大幅回檔，從六月廿三日高點四萬八千點一路跌到七月卅日的破四萬點，空頭已斬獲八千點，賺了不少，選擇此時回補空單獲利了結。台股卅一日成交量只有八三三七億元，明顯量縮，但並非買盤不強，而是因為不少股票漲停買不到，影響成交量。

台股還有優秀基本面支撐，陳奕光說，第二季財報密集公布，「我們台灣財報愈開愈好」，八月十四日上市櫃公司財報公告申報結束前，數字應該會非常精彩，「回歸基本面就是台灣的優勢」。

投資人高度關注的個股表現，台積電開高震盪午盤後攻漲停，尾盤以漲停價二四二五元作收，大漲二百二十元，收盤罕見漲停；聯電以一二一元漲停價收盤；先前落難的國巨也以五○二元漲停價收盤。

台股周五收七月月線，指數重挫三○○六點，月初指數還在四萬七千點附近，不料七月賣壓一波接一波，月底指數慘摔，加權指數一路拉回，直到半年線附近才勉強止跌，趕在最後一個交易日回血。

陳奕光認為，台積電的漲停及大盤的深Ｖ反彈，可視為後續反彈訊號，下周有機會挑戰月線及季線，雖然可能仍有劇烈震盪，但四萬點應可逐漸成為重要支撐，八月區間在四萬點至四萬六千點。

也有分析師認為，季線附近有一波套牢賣壓，需要時間消化，加上聯準會九月有可能升息，大盤直接Ｖ型反轉機會不大，投資人仍應避免追高。