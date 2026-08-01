成交量十強ETF占八檔 0050罕見飆漲停

台股昨（31）日大漲，散戶積極進場搶反彈，可買下一籃子股票的ETF變成熱門標的。觀察昨日盤面成交量前十名標的，ETF高達八檔，僅二檔個股，前二名均為主動式ETF，老牌的元大台灣50（0050）更罕見飆漲停價。

根據CMoney統計，昨日交易量前十大熱門依序為主動統一台股增長87.34萬張、主動復華未來50的78.94萬張、群益臺灣加權正2的60.22萬張、元大台灣50正2的56.74萬張、主動統一升級50的54.72萬張、元大台灣50反1的40.01萬張、群創36.52萬張、元大台灣50的34.5萬張、凱基台灣TOP50的28.38萬張、友達19.70萬張。

台股成交量前十大

成交量前兩名也是今年來主動式ETF績效前兩強，截至昨日分別上漲60.9%和54.4%，儘管歷經7月動盪，表現仍贏過加權指數。

檢視這十檔熱門標的，對比前一個交易日成交量，除群創、友達呈現量縮，其餘八檔ETF全數量增，介於5.8%至250.4%間，涵蓋主動式三檔、市值型兩檔、槓桿型兩檔、反向一檔，主動復華未來50更一舉刷新掛牌後新天量。

台股昨日狂飆3,186點寫下歷史最大漲點，個股、ETF群起漲停亮燈，昨日共20檔台股原型ETF攻上漲停，占比23.52%，包含元大台灣50、主動統一台股增長、富邦科技、國泰台灣科技龍頭、主動復華未來50、中信關鍵半導體等。