四大名師看台股8月將衝45K 預期指數進入震盪築底階段

台股歷經7月驚濤駭浪後，8月可望進入震盪築底階段，四大台股名師預期大盤指數可望於40,000至45,000點反覆整理，應密切關注中東局勢動向、上市櫃公司7月營收及財報、MSCI季度調整、全球央行年會、輝達財報等五大關鍵。

雖然國際油價延續反彈走勢，加上市場預期Fed 9月升息機率超過60%，30年美債殖利率飆至19年新高，但微軟最新財報緩解AI支出難以持續疑慮及韓股去槓桿有成，台股昨（31）日跟進國際股市回神，月線終結連三紅但留長下影線。

四大名師看台股8月行情

展望8月，綜合凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清等看法，台股7月29、30日在半年線前止跌回穩，並留下影線，顯示下檔支撐強勁，但月、季線以上套牢壓力不輕，預期大盤將在40,000至45,000點震盪。

朱晏民、蔡明彥分析，台積電（2330）法說日前上修營收與資本支出展望，市場預估台股2026年企業獲利成長率已由40%上修至48%，2027年仍有23%幅度，基本面及AI產業趨勢持續向上，本波修正為健康的重新定價，而非空頭市場開端。

另一方面，韓股針對槓桿型商品實施保證金新制提前於昨日上路後，SK海力士、三星股價分別飆29.9%、26.8%，至於傳聞引發費半重挫的對沖基金「Situational Awareness」爆倉，亦為明顯訊號。