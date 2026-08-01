聽新聞
0:00 / 0:00

散戶融資減 市場趨健康

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

南韓、台灣與中國大陸的散戶投資人近期已大力降低融資餘額，投資人認為，這樣的轉變將為亞洲股市迎接更健康的反彈回升鋪路。

根據彭博彙整的數據，自6月底融資餘額創下歷史新高以來，中國大陸與南韓的股票融資餘額已下降逾10%；在台灣，融資餘額連六個交易日下滑後，已降至5月以來最低水準。

此外，追蹤三星電子與SK海力士的個股槓桿ETF，其管理資產規模也大幅縮水。根據彭博資料，截至周四，相關ETF管理資產已由6月25日時超過110億美元，大幅降至41億美元，主要因為標的股票價格重挫。同時，這類被認為加劇市場劇烈波動的槓桿ETF，過去兩周也轉為資金淨流出。

這顯示，近期科技股大跌迫使投資人降低槓桿部位。「去槓桿化」有望抑制投機交易、促進市場更穩健地復甦，並減少劇烈波動，尤其是在令監管機關憂心的南韓市場。Tigress Financial Partners投資長芬賽斯表示：「大規模去槓桿通常是健康且必要的市場重新調整，尤其當它是由被迫平倉，而非基本面惡化所引發時。」

散戶 市場 健康

延伸閱讀

南韓槓桿ETF引發的股市亂象是怎麼回事？是怎麼淪為「賭場」的？

外資稱「韓股底部現形」籌碼洗淨9成！網不買單：你怎麼不先買？

韓股上演驚天逆轉漲勢 反映AI投資循環信心回籠

韓股大跌是企業變差還是去槓桿？AI供應鏈不變…稀飯：透過009829布局韓國權值股

相關新聞

亞股反彈、融資退潮 為健康行情鋪路

南韓、台灣與中國大陸的散戶投資人近期已大力降低融資餘額，投資人認為，這樣的轉變將為亞洲股市迎接更健康的反彈回升鋪路。

台股創史上最瘋漲點3168！夜盤重挫 專家促勿追高

台股在昨天七月最後一個交易日創下三一八六點的史上最大漲點，七月亦出現史上第三大跌點，更有多達十四個交易日盤中高低差逾千點，可說是台股史上最瘋狂的一個月，讓投資人感受到雲霄飛車般的行情巨震。

台股劇震洗出場 法人：想想你是在投機，還是投資

台股七月上演由盛而衰的完整劇情，指數不斷回測，也使得融資擔保維持率不斷下降，醞釀的斷頭賣壓終於在最後一周爆發，周一至周四指數累計大跌三千七百點，所幸周五出現跳空大長紅，扳回三千一百多點的顏面，最終周指數以下跌五三五點、跌幅百分之一點二三，留下三七三四點的極長下影線。

超瘋狂7月！台股單日飆升3,186點 指數一個月內包辦最大漲點與跌點

台股昨（31）日報復性強彈，受惠美國6月個人消費支出（PCE）平減指數降溫，加上微軟財報優於預期，帶動半導體股反彈，日、韓股市各漲4%、17.9%，台股氣勢如虹，終場飆漲3,186點收43,119點，創史上最大漲點，並收復5日及10日線，成交量縮至8,877億元。

四大名師看台股8月將衝45K 預期指數進入震盪築底階段

台股歷經7月驚濤駭浪後，8月可望進入震盪築底階段，四大台股名師預期大盤指數可望於40,000至45,000點反覆整理，應密切關注中東局勢動向、上市櫃公司7月營收及財報、MSCI季度調整、全球央行年會、輝達財報等五大關鍵。

散戶融資減 市場趨健康

南韓、台灣與中國大陸的散戶投資人近期已大力降低融資餘額，投資人認為，這樣的轉變將為亞洲股市迎接更健康的反彈回升鋪路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。