8月外資還會買超？法人認為可能性高

台股於7月經歷暴風雨般的劇烈震盪，高低點落差高達8,011點。隨著美國科技巨頭微軟財報優於預期、飆漲15.51％並創下全球企業最大單日市值增量，消除市場對AI（人工智慧）投資無回報的疑慮。搭配全球半導體族群上演報復性強彈，台股31日大漲3,186點寫史上單日最大漲點。市場目光焦點再度轉向籌碼面，7月投信與外資動向呈現多空極端對峙，法人進一步看8月外資可望轉向大幅回補。

回顧7月籌碼布局，本土投信展現護盤決心，自6月23日起展開「天天買」節奏，寫下連28買、累計買超高達3,071.8億元的紀錄，並於7月最後一個交易日單日爆買333.8億元，創下投信史上單日第三大買超金額。另一方面，大盤在7月中旬遭遇震撼洗盤時，融資減幅超越大盤跌幅，顯示去槓桿化落底，籌碼結構已由散戶手裡轉移至法人手中，為大盤反彈奠定底部。

富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭、凱基投顧董事長朱晏民等分析，本次籌碼展開絕地報復性回補，主要歸功於三大動能交織。一是基本面堅實與V型反轉：歷經先前估值修正後，台積電（2330）與AI供應鏈基本面展現強韌韌性。預估在8月15日半年報完整公布前，許多科技大廠業績將陸續傳捷報創歷史新高。

二是行情將再度引發「軋空與軋空手」雙軋行情：空單急轉回補助漲、空手投資人透過ETF介入，帶動31日槓桿及海外ETF爆發10～18％不等的強勁漲勢；三是國際極端賣壓宣洩與國家隊介入：韓股日前因槓桿去槓桿連動，SK海力士本益比一度跌至僅剩5倍，促使韓國政府討論限空令、縮窄漲跌幅限制等管制作為，帶動確立了區域市場的底部區域。

相較於本土投信的挺身捍衛，外資7月份整體賣超高達7,389.2億元，今年以來累計賣超金額更攀升至1.69兆元。儘管外資在7月最後一個交易日回補675.5億元、寫下單日買超史上第11大紀錄，但整體籌碼面仍呈現偏空態勢。

不過展望8月行情，法人分析，大盤下周將率先挑戰季線與月線，本波反彈的上檔壓力區則先45,000點關卡；回顧自7月15日大盤站上45,000點高峰至月底回檔的13個交易日中，外資提款倒貨達3,675.8億元，若以此推算，預估外資8月的回補動能將至少從3,000億元起跳。