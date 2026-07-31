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台股報復性反彈 小資族最愛零股還是台積電

經濟日報／ 記者何佩儒／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

加權指數31日大漲3,186點，除了投信、外資等法人買超，零股交易也是強強滾。其中護國神山台積電（2330）在個股的零股交易中，不管是成交量或成交金額都居冠，小資族共買689.3萬股的台積電零股，螞蟻雄兵也締造165.2億元的成交金額。

根據統計，31日個股盤中零股成交量前十大，包括台積電、鴻海（2317）、群創（3481）、台達電（2308）、緯創（3231）、中美晶（5483）、廣達（2382）、玉山金（2884）、聯電（2303）、合晶（6182）等。可以看出，除電子權值股以外，跌深的光學元件股、法說會報喜的聯電等，都是小資族青睞的標的。而前五檔的成交股數，都超過百萬股。若從成交金額來看，高價的聯發科（2454），也有14億元的成交金額；甚至股王信驊（5274）的零股成交量雖僅2.3萬股，但成交金額也達3.3億元。

法人分析，此波台積電的跌幅並沒有大盤深，但台積電在全球先進製程的絕對優勢，以及在此波AI浪潮中所扮演的角色，預料股價仍有向上空間，因此吸引零股投資人持續買進。而包括鴻海、台達電、緯創、廣達等，不僅是全球AI伺服器出貨成長的主要受惠者，此波股價經歷修正，加上基本面看俏，也吸引買盤進駐。整體來看，台股企業基本面佳，獲利預估持續成長，在站上43,000點後，將向季線44,000點附近挑戰。

零股 台積電 台股

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