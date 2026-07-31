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華星光違約交割1736萬元 今年櫃買第12起

中央社／ 記者何秀玲台北31日電
櫃買中心今天公布投資人違約交割資訊。示意圖／ingimage
櫃買中心今天公布投資人違約交割資訊。示意圖／ingimage

櫃買中心今天公布投資人違約交割資訊，上櫃光通訊廠華星光達違約資訊揭露標準，違約交割金額新台幣1736.15萬元，為今年以來上櫃市場第12次達違約資訊揭露標準案件。

根據台股「T+2」交割制度，櫃買中心今天公告的違約交割案件，為7月29日股票交易所衍生的違約交割。

櫃買中心資料顯示，華星光違約交割案由彰化銀行、國票證券博愛分公司、國泰證券敦南二分公司、華南永昌證券楠梓分公司、富邦證券台南分公司、富邦經紀、元大證券莒光分公司、元大證券善化分公司及永豐金證券天母分公司通報，違約交割總金額1736.15萬元。

華星光為今年以來上櫃市場第12次達違約資訊揭露標準案件。此前包括環宇-KY、聯亞、金居、穩懋、信驊、群聯、旺矽、台燿及環球晶均曾遭公告，其中金居與穩懋各有2次達違約資訊揭露標準；以金居4月21日違約交割金額1億1083萬元最高。

華星光 違約交割 櫃買

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